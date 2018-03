Cote d'Ivoire: Général Lassana Palenfo - "Pour la paix, je suis prêt à pardonner"

interview

Dans la première partie de l'interview qu'il nous a accordée, le président du Comité national olympique (CNOCIV), Lassana Palenfo, s'est penché sur les élections à venir et sur l'actualité à l'ACNOA dont il est le président. Dans ce second volet, il se prononce sur la crise à la Fédération ivoirienne de Taekwondo (FITKD).

Il y a ce problème du taekwondo qui alimente l'actualité sportive depuis de longs mois. De quoi est-il question?

Le Comité national olympique est responsable de toutes les fédérations olympiques. Et chaque fédération a ses règles. Les règles n'ont pas été respectées par Bamba Cheick Daniel. Pour être président de fédération, il faut avoir sa candidature validée d'abord par le ministère.

Il faut aussi appliquer les textes. Au taekwondo, jusqu'à présent, tous les présidents viennent, ils font deux mandats et s'en vont parce que ce sont les textes qui l'exigent. Il est venu, il a estimé qu'il a eu les meilleurs résultats, et qu'il a le droit de changer les textes pour rester à son poste.

C'est vrai qu'il a eu des résultats très probants mais c'est aussi un travail de longue haleine. Quand il a changé les textes, il y a des vice-présidents qui nous ont saisi. J'ai appelé Bamba avant les élections pour lui présenter la situation. Il a fini par reconnaitre qu'il ne peut organiser une élection dans ces conditions.

Mais une fois qu'il est sorti d'ici, il est allé organiser l'élection. C'est après que les gens sont venus saisir le CNO-CIV. Je le rappelle et je lui dis ceci : «S'il est clair que tu as changé les statuts, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, quand on change les statuts la veille des élections, on ne peut plus être candidat.

Il faut attendre les prochaines olympiades». Après, il revient me dire que l'Afrique doit accueillir le championnat du monde et la finale des grands prix octroyée à l'Afrique.

Et que l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire et s'il n'est pas président, l'Afrique va perdre. Nous sommes tous compatriotes et nous militons tous pour le rayonnement de notre pays.

Malgré les insanités déversées sur moi dans les medias et sur les réseaux sociaux, on l'a laissé organiser les grands prix parce qu'il s'agit de l'image du pays. Après le championnat du monde, il devait laisser la place. Ce qu'il refuse. Ce n'est pas possible.

La Fédération internationale qui devrait intervenir dans l'affaire connait toute la situation. Ce n'est pas une décision de Monsieur Palenfo mais ce sont des règles statutaires et réglementaires. On me demande de pardonner, je pardonne.

Mais au moment où je pardonne pour dire qu'on trouvera une solution, Bamba Cheick lui se permet de dégrader, suspendre, des responsables et leurs clubs. Mais il ne faut pas oublier que la survie de certains présidents dépend de leurs clubs.

Quand le CIO a demandé de trouver une solution, j'ai répondu clairement que moi je n'ai pas de problème avec ça. Pour la paix, je suis prêt à pardonner.

Mais au moment où on est en train de régler ça, il fait écrire dans les journaux que le CIO impose ceci ou cela. J'ai un bureau exécutif, un conseil juridique. Toutes les décisions sont prises en comité. Le comité exécutif est prêt à examiner la situation mais qu'on se garde de raconter n'importe quoi sur mon compte.

Votre combat pour le respect de la légalité est vu comme un combat de personne. Celui du CNO-CIV et son président contre Me Bamba Cheick Daniel.

Qu'est-ce que j'ai contre Bamba Cheick Daniel ? En quoi il me gêne ? On n'est pas dans les mêmes activités. En quoi je peux prendre le comité directeur de la fédération de taekwondo.

Juste pour placer vos hommes.

Lesquels ?

Il est fait cas de Me Coulibaly Siaka Minayaha qui serait à la base de toute cette histoire.

Minayaha est un grand maitre. Il a été président. Il a fini ses deux mandats et il est parti. Le taekwondo, c'est depuis Gaston Ouassenan.

Quand Me Kim arrivait ici pour la première fois, c'était sous Ouassenan et moi j'étais le président de la Fédération de judo et disciplines associées.

Tous les autres pans des arts martiaux, c'était moi. Me Kim est venu et le taekwondo a commencé à prendre de la valeur avec l'apport de l'ambassade. On a donc décidé de créer une fédération.

Ouassenan était à la Gendarmerie et il a pris la gestion du taekwondo. Il collaborait avec Me Kim. Moi j'avais le Nanbudo, le Wado ryu,... et je faisais venir les grands maitres parce qu'au départ les grades se donnaient ici en Côte d'Ivoire. J'ai passé une vingtaine d'années et je suis parti à la Confé- dération africaine de judo.

Je ne pouvais pas cumuler, j'ai cédé. J'étais vice-président de la Fédération internationale de judo. J'ai cédé la place à un Malien.

Si le relais tombe, tout ce qu'on a construit s'écroule. Donc moi, je n'ai rien contre Bamba Cheick Daniel. Et ce n'est pas moi qui ai dit à Bamba Cheick de faire ceci ou cela. J'ai été saisi.

Le CNO ne peut pas s'auto-saisir. Ce n'est pas une pression de Monsieur Palenfo. La preuve, j'ai accepté qu'il organise le championnat du monde quand il a demandé pardon.

Le CIO a demandé de mettre balle à terre. Nous sommes en train de négocier. Et c'est lui qui dit encore que le CIO nous a donné l'ordre de le faire.

Général, êtes-vous manipulable ?

Ça dépend de vous ! Vous me connaissez assez pour savoir si je suis manipulable ou pas. Ce n'est pas à moi de répondre.

Ce n'est pas à la sauce de dire si elle est bonne ou pas. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que moi, Général Palenfo Lassana, je suis manipulable. Si vous le pensez, c'est votre droit. Les Ivoiriens me connaissent.

Tout le monde sait ce que j'ai fait pour mon pays. Moi, je prends toujours mes responsabilités. Je ne le fais pas parce que moi Palenfo je veux ça. Ce sont les textes règlementaires qui l'exigent.

Avant le CIO, il y avait cette médiation menée par monsieur Diané Mamadi qui était censée mettre fin à cette crise.

Evidemment ! A la rencontre avec la presse, j'ai demandé des excuses publiques et qu'on allait le laisser organiser le championnat du monde. Il était prévu lors de nos discussions en aparté que je laisse Bamba organiser le championnat du monde.

Et qu'il partait à la fin. Nous lui avons adressé une note quand il a commencé à organiser pour lui dire que nous sommes entièrement d'accord qu'il organise.

Et quand les hostilités ont pris fin, j'ai écrit au ministre des Sports, au ministre de l'Intérieur, au ministre des Affaires financières, au secrétaire général du Gouvernement, pour leur révéler le contenu de la convention, qui était que Bamba partait après le championnat du monde.

Il passe la main et les gens continuent. Il peut revenir quatre ans après parce que nos textes disent que quand tu changes tes textes, tu ne peux pas être candidat. Il continue à dire qu'on m'a demandé pardon.

Je dis que j'ai accepté le pardon. Maintenant la fédération internationale demande qu'on trouve une solution. Mais je réponds pour dire qu'on ne peut pas faire deux poids deux mesures. On cherche une solution et dans le même temps, tu élimines des gens qui ne vivent que de ça.

Cela suppose que si Bamba Cheick Daniel décide de lever les sanctions prononcées contre des acteurs du taekwondo, le CNO-CIV en fera de même avec lui ?

Evidemment ! On ne pas accepter la politique de deux poids deux mesures. Le CNO-Civ le laissera à condition qu'il réintègre tous ceux qu'il a sanctionnés, qu'ils retrouvent leurs grades et que les sanctions qui frappent leurs clubs soient également levées.

Quelle est la relation qui lie le CNO-CIV aux fédérations internationales auxquelles sont affiliées les fédérations nationales ? Gal LP : Chaque fédération internationale édite ses textes.

Mais quand il y a un litige dans un pays, la fédération internationale s'adresse au CNO pour s'imprégner des textes en vigueur dans le pays. Ce cas s'est passé avec l'ancien ministre des Sports au sujet de la boxe.

J'ai demandé à Bamba d'introduire une demande au ministère de tutelle, ensuite de convoquer une assemblée générale avec la présence du comité olympique pour l'entériner avec le ministère.

Au cours de l'assemblée générale organisée par Bamba, ni le CNO ni le Ministère n'a été associé. Pourquoi il a agi ainsi ? Parce qu'il avait fini ses deux mandats.

Est-il possible que le CNO-CIV et la Fédération de Taekwondo se retrouvent pour une solution de sortie de crise afin de mieux se concentrer sur les challenges futurs que sont les JO 2020?

Gal LP : Mais c'est ce qu'on a demandé. Si tu as deux enfants qui sont en train de se battre, tu les appelles, tu les écoutes et tu tranches.

On peut toujours tout régler. Mais ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a toujours raison. Mais tout est négociable.

Lui ne peut pas radier des gens, suspendre des clubs, et s'attendre à ce qu'on lui déroule le tapis rouge. Tout est une question de compromis.