Ile Maurice: Sécurité routière - Une deuxième moto-école en piste

Le troisième type de permis est destiné aux véhicules de type A2. Il s'agit de cylindrés de plus de 125 cc, mais qui ne dépassent pas 300 cc, et qui ne pèsent pas plus de 400 kg.

La première pour un véhicule de type A, ayant un cylindré de plus de 300 cc et n'excédant pas 400 kg.

À l'ouverture, la moto-école aura quatre formateurs. Les inscrits suivront des formations théoriques et pratiques. Le nombre de formateurs, qui seront employés sous contrat, passera à six en fonction de la demande.

C'est ce lundi 19 mars que la deuxième moto-école du pays devrait ouvrir ses portes. Il s'agit de la Naga Driving School, située à Brisée-Verdière. L'Advance Institute of Motoring Ltd, premier établissement de ce genre, a elle été lancée le 5 mars.

