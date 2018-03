Cote d'Ivoire: Signature du manifeste du parti unifié - Mabri obtient le soutien des instances dirigeantes de l'UDPCI

Albert Mabri Toikeusse, président de l'UDPCI et membre du Comité de haut niveau du RHDP, a les coudées franches pour poursuivre les débats au sein de l'alliance des Houphouëtistes. Samedi dernier, à Grand-Bassam, le président du parti arc-en-ciel a été instruit pour poursuivre les négociations en vue de la création du parti unifié.

Et cela, après un bureau politique élargi au comité central. « Le bureau politique réaffirme l'appartenance de l'UDPCI au RHDP et se félicite de la participation de l'UDPCI aux activités du Comité de haut niveau du RHDP », selon le communiqué final qui a sanctionné les travaux.

Par ailleurs, la haute direction de l'UDPCI a recommandé au président du parti de continuer, tout en préservant les intérêts de l'UDPCI, la concertation avec les leaders des autres partis sur la construction du parti unifié.

Poursuivant, le communique final ajoute : « le bureau politique autorise le président du parti, Dr Abdallah Albert Toikeusse Mabri, à signer le manifeste du parti unifié, en ses termes tels que définis par le Comité de haut niveau et ce, à l'occasion d'une cérémonie solennelle aux côtés des autres membres de la conférence des présidents du groupement politique RHDP ».

Avant le bureau politique, s'est tenue la toute première réunion du comité central de l'Union pour la démocratie et pour la paix (UDPCI), depuis le deuxième congrès ordinaire du parti, les 18, 19 et 20 décembre 2013 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix à Yamoussoukro, en vue de l'informer sur la vie du parti et lui soumettre la modification de la numérotation des chapitres et sections des titres 2, 3, 4, et 5 et la modification du 2ème alinéa de l'article 43 du Règlement intérieur.

Suite au comité central, Albert Mabri Toikeusse a inauguré l'Ecole du Parti en donnant le tout premier cours sur le thème : « Quels militants de l'UDPCI pour un parti conquérant ? ».

Par ailleurs, le bureau politique autorise le président du parti à convoquer un congrès extraordinaire en cas de besoin et ce, relativement à l'examen du projet des statuts et règlement intérieur du parti unifié RHDP.