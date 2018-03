Madagascar: Randrianaivo Geremioh - « J'aime chanter et jouer de la guitare »

Ce formateur en Management est pour l'émergence des Jeunes Presidents d'Université à Madagascar. Il a d'ailleurs un cursus étoffé, en étant membre de plusieurs associations.

Il est le fils du pionnier de l'éducation de base à Madagascar, issu d'Imerimanjaka et d'une mère originaire d'Ambohitriniandriana Avaradrano. Randrianaivo Geremioh Wellson car il s'agit de lui, est né le 25 juin 1976 à Ankadifotsy. Il est marié et père de quatre enfants dont un fils unique et trois filles. Il a fait ses études primaires à l'EPP analakely et secondaires au CEG Avaradrova, a décroché le bacc série « D » au collège protestant Paul Minault. Il est également titulaire d'une licence et master en gestion décrochés dans une université française.

Expertise. Il a plusieurs cordes à son arc. En effet, il est formateur en Management et Comptabilité après l'expertise Comptable au SECOI/SFOI depuis 2002, membre de la Chambre de commerce et de l'Industrie de France- Madagascar, fondateur de l'Association « Gasy Sangany », membre fondateur du Grand Club International : » Africa Business Club » et représentant de Madagascar et membre du CRAM : Cercle de Réflexion pour l'Avenir de Madagascar. Il est également partenaire de l'université ISA Lille en France. Par ailleurs, il est membre fondateur ABC France : Africa Business Club Lille et en tant que représentant de Madagascar depuis 2015. Ce formateur en Management aime pour la cuisine malgache le« rompatsa sy ravimbomanga » et pour la gastronomie française, la raclette à la pomme de terre. A ses heures de détente, il aime chanter et jouer de la guitare. Quant à ses sports favoris, il aime pratiquer le football et la natation.

Enseignements. Son plus beau souvenir, c'est la naissance de sa fille cadette qui a eu la même date d'anniversaire que lui (le 25 juin) ainsi que son recrutement par une université française en tant que collègue et qui reste encore gravé dans sa mémoire. Son pire souvenir c'est lorsqu'il a échoué aux législatives de 2013 dans la circonscription d'Avaradrano. Pour ce qui est de ses expériences professionnellles, en 2000, il a été chef comptable de la société SICMA. Par la suite, Geremioh et sa femme décident en 2002 de créer l'université GSI afin d'aider les jeunes malgaches en leur transmettant des enseignements de haut niveau afin qu'ils deviennent à leur tour, de futurs cadres d'entreprises. En 2004, il a été consultant et gestionnaire de carrière d'ORANGE Madagascar. En 2005 - 2008, il a été responsable administratif et approvisionnement du Groupe Henri Fraise.