Madagascar: Tourisme - Promotion de la cascade d'Andrianambo Mahitsy par l'ORTANA

En effet, l'ORTANA prévoit environ 17 événements dans son programme de randonnées 2018, pour la promotion des sites pittoresques de la Capitale. Pour cette fois, deuxième randonnée de l'année, la destination sera Mahitsy. « Il s'agit d'une localité qui se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest de la ville d'Antananarivo. En empruntant la RN4 et en se faufilant dans les villages de cette contrée, nous retrouverons les pierres levées dépositaires de la mémoire des lieux, les fossés défensifs des villages, les carrés des plantes potagères qui rappellent la vocation nourricière de la région, et surtout la cascade d'Andrianambo. Ces éléments caractérisent le paysage d'Analamanga et font le charme de cette destination », indiquent les promoteurs de l'événement. D'après leurs dires, cette randonnée se termine au monastère d'Ambohimanjakarano, fondé en 1955.

Histoires, paysages rurales villages typiques et fortifiés ... C'est ce que l'ORTANA (Office régional du tourisme d'Antananarivo) met en avant pour promouvoir la prochaine journée de randonnée intitulée « Cascade d'Andrianambo Mahitsy et ses charmes », orgnanisée le samedi 24 mars prochain.

