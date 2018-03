Madagascar: Glacier Analakely - Tence Mena frappe fort

Le milieu de la presse n'est pas près de sélectionner et d'effacer de son disque dur, les propos… Plus »

Accompagnée par ses complices de scène, la reine du « bal mipoapoaka » reste égale à elle-même. En emmenant son public dans une ambiance des plus euphoriques. Sans oublier ses nouveaux titres, elle laisse entrevoir la compilation de son prochain album prévu sortir au mois d'avril. Adepte du style « choc », elle a décidé de baptiser sa dernière ponte « Grave ». Un mot qui en dit long sur la couleur de l'opus. D'autant plus que l'on est déjà sûre que « Sitrany Solo » fait partie des titres qui constituent l'histoire racontée en amont dans l'album. Véritable dame de fer, elle dégage toujours un charisme très fort.

Dans le cadre du lancement du son Sitrany solo tour 2018, la belle enivre les passionnés de soirées endiablées. Son look qui rivalise à celui de Lady Gaga, sa force de caractère et la facette un peu « garçon-manqué- très-féminine » ne laisse pas indifférent. Jouant sur plus de visuels, la dame combine musique, parole et parades. Plus de danse, des tenues hors du commun, la sensualité est au rendez-vous. Toutefois, la qualité vocale n'est pas en reste.

