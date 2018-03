Madagascar: Football-Coupe de la CAF - Fosa Juniors confirme sa qualification

Le milieu de la presse n'est pas près de sélectionner et d'effacer de son disque dur, les propos… Plus »

Fort heureusement, le même Jean Yves allait délivrer tout un stade en marquant à l'heure du jeu. Un puissant tir croisé eut raison de Yannick Macao jusque là irréprochable sauf peut-être quand il prenait l'arbitre tanzanien, Elly Sasii, qui accordait un but de Dax (48e) qui avait déchiré les filets. Mais après de chaudes explications relayées par un de ses assistants, il revint sur sa décision pour refuser le but.

Mais c'était prévisible car les Mauriciens sont apparemment venus pour limiter les dégâts, et se montraient plus entreprenants. En face par contre, Fosa a montré une certaine fébrilité, voire une fébrilité certaine au point de rater des duels face au portier mauricien. D'abord par Besona (35e) qui rata son lob et ensuite par Jean Yves (62e) qui slaloma dans une forêt de jambes pour finir à bout de souffle et décrocher une passe au gardien.

