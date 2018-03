Madagascar: Judo / Analamanga - ESCA termine en tête du classement des médailles

Le milieu de la presse n'est pas près de sélectionner et d'effacer de son disque dur, les propos… Plus »

Du côté des hommes, les judokas de l'Esca Fetra Ranaivoarisoa et Rayan Ravelojaona ont réalisé un doublé chez les cadets et les juniors des moins de 81 kg et 66 kg. Avec ses prestations, Rayan a été choisi comme meilleur combattant. Le jeune Kilian Rakotonanahary de l'Esca s'est illustré chez les moins de 55 kg des minimes. Lui qui a remporté la médaille de bronze au dernier Open de Saint-Denis de La Réunion. Chez les séniors, Lita Rambeloson de l'Esca a été sacré dans la catégorie des moins de 66 kg. « La ligue remercie les parents, les clubs, la fédération et les partenaires entre autres Flamingo, Aldis, Hydis et Nexhope. La collaboration de tous a fait de ce championnat un succès » a fait savoir, la présidente, Vola Raoelison. Après ce sommet régional, les judokas d'Analamanga devront faire valoir leur technique au Championnat national du 29 au 31 mars au Gymnase d'Ankorondrano.

Juane Andriamahenina du judo club Esca a encore fait parler d'elle. Elle a été sacrée championne chez les cadettes des moins de 48 kg. Elle a réalisé le meilleur ippon de la compétition. Elle s'est imposée face à Ando Andriampialofana du CCV en finale. Juane s'est emparée de la médaille d'argent à l'Open International de Saint Denis de La Réunion le mois de février dernier. Mihanta Andriamifehy chez les seniors a gardé son titre dans la catégorie des moins de 57 kg dames. De son côté, la tenante du titre, Tatiana Andrianaivoravelona du Saint-Michel s'est inclinée en finale contre Maeva Ramorasata du Hakudokan chez les moins de 48 kg. Rotsy Ranaivo du Saint-Michel reste égale à elle-même et garde son titre en moins de 44 kg cadette après ses victoires face à Vitry et Todisoa Rasoanaivo. Elle a été élue meilleure combattante du championnat.

