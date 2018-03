Madagascar: Rugby / Pachamama - Vers un dénouement du litige foncier

Les joueuses participantes au tournoi international avec les jeunes de l'association Pachamama.

L'association Pachamama pourrait poser ses valises à 4 km de la route Tsarasaotra-Ivato. Les négociations sont en cours.

Les jeunes rugbywomen de l'EDO ont été sacrées chez les U18 au tournoi international de rugby à VII féminin. En finale, les joueuses de l'EDO se sont imposées sur le score de 17 à 10 face aux filles du LFT. Un tournoi qui a vu la participation de plusieurs équipes de différentes nations. Il s'agit du Lycée George Brassens et Collège Terre-Sainte pour La Réunion, les collèges Pasamanti et Oujadi pour Mayotte, et le Lycée Denis-Dideraud pour le Kenya. La Grande Ile a été représentée par le lycée Français de Tana, l'association E.D.O et RCTS Soavimasoandro. Un tournoi coorganisé par l'Association Pachamama Madagascar et France au Stade de Mahamasina demain. Dans sa lutte pour le maintien du terrain à Soavimasoandro, l'association Pachamama ne compte pas lâcher prise. 3000 signatures ont été recueillies pendant la pétition. Hier, l'association a lancé les travaux de construction d'un dispensaire à Soavimasoandro. Une cérémonie honorée de la présence de Jeff Tordo, ancien capitaine de l'équipe de France de Rugby à XV, parrain de l'association et ambassadeur du projet « Peace and Sport ».

« Tous cela entre dans la continuité de la célébration de la journée de la femme. Comme nous ne pouvons pas le faire officiellement à Soavimasoandro, nous l'avons déplacé ici à Mahamasina » annonce Jeff Tordo lors de son discours durant la cérémonie. Un compromis semble être trouvé entre les deux parties. « Une dame nous a montré le plan du nouveau terrain. Nous acceptons de quitter la place pour continuer le projet ailleurs à condition qu'on nous donne un terrain avec l'équivalent des infrastructures existantes à Soavimasoandro. Nous voulons une cantine pour les enfants, une bibliothèque, un terrain de sport et une maison de gardien que le titre et les cadastres du terrain soient au nom de l'association, visée par un notaire » a-t-il poursuivi.