Madagascar: PMU Madagascar - Condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris

PMU Madagascar se lance dans une quête de dédomagement.

Après avoir mis en cause l'AHCEL (autorité hippique malgache) et la SEL (Société d'exploitation des Loteries), toutes deux délégués de l'Etat depuis plus de 20 ans suivant leurs arrêtés respectifs N°1650 et N° 736, pouvant autoriser une société commerciale d'organiser la prise de pari hippique dans le pays, PMU Madagascar a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de faire condamner PMU France société, détentrice des prises de paris sur les courses françaises depuis 1930, entre autres à 6 millions d'euros de dommages intérêts en indemnisation du préjudice commerciale et de revenir sur sa décision de suspension de prise de paris le 2 janvier 2018. Le tribunal a, en date du 8 mars 2018, débouté Pmu Madagascar de toutes ces requêtes et condamné celle-ci à payer 5000 Euros au titre de l'article 700 au code de procédure civil. Après s'en être pris aux institutions historiques malgaches et françaises, PMU Madagascar aura-t-il le courage de s'attaquer aux dirigeants Hery Rajaonarimampianina et Emmanuel Macron...