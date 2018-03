Madagascar: Fonds de financements - La CNAPS s'engage dans l'appui à la formation professionnelle

Un protocole d'accord a été signé, vendredi dernier, entre la CNaPS et les acteurs publics et privés impliqués dans la création du Fonds de Financement de Formation Professionnelle (FFFP).

Une expertise pour assurer la réussite du futur fonds de financement FFFP ! C'est l'engagement signé par la CNaPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale), pour faire profiter le futur fonds de sa connaissance des entreprises et de son savoir-faire en matière de collecte de cotisation. En effet, le FFFP est lié étroitement par le secteur productif, car sa création a été initiée suite à une intense concertation entre le GEM (Groupement des Entreprises de Madagascar), le FIVMPAMA (Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy), la CTM et l'Etat représenté par le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, ainsi que le Ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé.

Capital humain. Le futur Fonds permettra d'améliorer significativement les performances économiques du pays en finançant les formations nécessaires aux salariés des entreprises pour faire face à l'évolution des compétences exigées par leur métier et poste de travail. Selon les explications, il donnera aux jeunes, en recherche d'emploi ou occupant des emplois précaires, la possibilité d'acquérir une qualification leur permettant de gagner décemment leur vie. La création de ce Fonds a été formalisée avec l'adoption de la loi 2017 025 promulguée le 30 janvier 2018. « Cette loi porte création d'une contribution financière des entreprises au développement de la Formation Professionnelle continue, et d'un Fonds de Gestion de cette contribution. Le partenariat établi aujourd'hui avec la CNaPS est une étape importante et un gage de réussite du futur Fonds. Il engage les deux signataires dans une coopération positive et solidaire », ont expliqué les promoteurs du projet. A noter que cette initiative nationale est soutenue par l'Agence Française de Développement (AFD). Cette organisation a annoncé que la signature de ce jour ouvre la voie à une nouvelle subvention de 6 millions d'euros destinée à soutenir la mise en place effective du Fonds et lui permettre d'opérer dans des conditions optimales au service du développement de la Formation Professionnelle à Madagascar.