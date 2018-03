Tchad: Le pays lance son forum sur la réforme des institutions

Certaines institutions comme le Conseil économique et social et la Médiature devraient être supprimés. Toutes ces propositions seront compilées dans un projet de Constitution à l'issue de ce forum.

C'est une réunion qui regroupera environ 800 personnes pendant une semaine et aura pour mission d'examiner les propositions en vue d'ériger un Tchad nouveau avec une nouvelle division administrative, de nouvelles institutions et de nouveaux mandats pour le chef de l'Etat, les députés et les sénateurs.

Mais pour l'opposition et une partie de la société civile, la question n'est pas à l'ordre du jour. C'est une manœuvre pour maintenir plus longtemps le chef de l'Etat au pouvoir.

Au Tchad, le forum sur la réforme des institutions commence ce lundi 19 mars. Cette rencontre est une promesse de campagne du chef de l'Etat tchadien, qui durera jusqu'au 27 mars prochain et aura pour mission de réviser l'organisation politique et administrative du Tchad.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.