Congo-Kinshasa: Inclusivité des prochaines élections - Georges Kapiamba en appelle à la décrispation politique

Plus précisément, elle heurte les dispositions pertinentes de la loi sur les télécommunications en République Démocratique du Congo où il est clairement dit qu'aucunement il faut lire le contenu de la communication d'un citoyen à défaut d'avoir, au préalable, une autorisation du Procureur Général. Par ailleurs, Kapiamba convie les autorités compétentes à s'investir pour mettre fin à cette pratique qui sème de la peur et des appréhensions au sein de la population. Sur le vif du sujet, il a signalé qu'un avocat membre d'un parti politique proche du Chairman du TP Mazembe a été lui interpellé parce qu'ayant une effigie, dans sa voiture, de ce dernier plébiscité comme candidat à la prochaine présidentielle.

Ainsi, vendredi 16 mars 2018, en marge d'un point de presse, cet activiste des Droits de l'Homme et sa structure ont-ils appelé le Pouvoir à œuvrer pour défaire les nœuds de la méfiance et des tensions au pays, en relaxant prisonniers et exilés politiques. En sus, pour Georges Kapiamba, il faut que les médias fermées "puisque proches des opposants", surtout à Lubumbashi, soient rouvertes. Dans le lot de personnes à libérer, l'ACAJ liste notamment le politicien Norbert Luyeye, Président de l'Union des Républicains, arrêté depuis fin 2016.

De plus en plus, alors que la date du 23 décembre 2018, jour du scrutin selon le calendrier électoral, approche, des voix n'ont de cesse de s'élever pour réclamer la décrispation de l'environnement politique en RDC.

