Congo-Kinshasa: A 80 ans, Lutumba Simaro - "j'entends remettre ma dernière guitare au Chef de l'Etat"

De l'orchestre Micra Jazz en 1958 à Bana OK, en passant par le Tout-Puissant OK Jazz, il y a 60 ans que Simon NDOMANUENO LUTUMBA devenait musicien professionnel jusqu'à inscrire son nom dans les annales de la musique congolaise moderne.

Né le 19 mars 1938 dans la commune de Lingwala (ex-Saint Jean), à Kinshasa, à l'époque coloniale, cette icône de la rumba place ses 80 ans sous le signe de reconnaissance aux mélomanes et surtout au Chef de l'Etat qui vient d'ordonner la débaptisation de l'avenue Mushi, en lui donnant le nom de Lutumba. Auteur à succès, maître de la parole et virtuose de la guitare rythmique, le Poète Lutumba Simaro (LS) a accordé une interview exclusive au journal "La Prospérité" au cours de laquelle il annonce officiellement son retrait de la scène musicale suite à son état de santé. Le Président du groupe Bana Ok a donné aussi quelques précisions autour de l'évènement marquant la célébration de son jubilé d'Or.

Suivez-le :

Pourquoi voulez-vous abandonner la guitare ?

Depuis l'année 2000, je souffre des douleurs des jambes qui ne me permettent plus de me tenir longtemps sur scène. Je viens aussi d'atteindre l'âge de pension. C'est-à-dire, il est maintenant temps pour que je commence à survivre grâce à ce que j'avais semé. Que tout celui qui sait que j'ai semé en lui, me donne à manger. Qu'il me gratifie et me procure la joie de célébrer avec faste cet anniversaire. Car, je ne fêterai pas deux fois les 80 ans. C'est aussi une occasion de célébrer le jubilé d'Or de ma carrière artistique après 60 ans dans cette profession de musicien.

Je pense que l'heure a sonné pour que je me retire de la scène musicale parce que la santé ne me le permet plus. Ainsi, j'attends remettre officiellement ma dernière guitare au Chef de l'Etat, Joseph Kabila, qui, à son tour, pourra la déposer au musée national. D'ailleurs, je le remercie beaucoup pour avoir instruit que l'avenue MUSHI soit débaptisé en mon nom. Cette reconnaissance nationale vaut mieux que de l'Or. C'est un grand honneur et souvenir éternel de ma vie et de mes fans. Souvenez-vous dans une de mes chansons « Mabele », j'avais dit ceci : "le jour où je mourrai, que le pays puisse prendre ma photo afin d'y faire construire un monument. Comme ça lorsque que l'étranger viendra de passage, vous lui direz qui j'étais. Je suis très flatté et très heureux pour le soutien du Président de la République.

Qui vous a appris la guitare et à qui avez-vous transmis cet art ?

Je me souviens encore de mon encadreur, en la personne de papa Jeannot qui fut un ancien combattant. On habitait sur la même avenue à Saint Jean. Malheureusement, j'ai perdu ses traces. Il faut dire que j'ai connu mon premier essor comme jeune talent en 1958 lors d'un concours de musique organisé par une brasserie à l'époque au Parc De Boeck. Par ailleurs, j'ai aussi encadré beaucoup de mes collègues venus de Lubumbashi comme Kwami, Mu-joss. Au niveau de ma famille, j'ai formé aussi mon fils Robert LUTUMBA qui vit à Londres. Il joue très bien à la guitare.

Combien d'enfants avez-vous ?

J'ai foulé pour la première fois le sol européen en 1961 avec Franco et TP OK Jazz. J'ai connu un franc succès dans ma carrière. Or, vous le savez, la gloire dans la musique attire les femmes qui nous suivent et amènent leurs hommes vers nous. J'ai rencontré beaucoup de femmes. Mais, le plus important était de se contrôler. J'avais la maîtrise, en surmontant parfois mes sentiments devant n' importe quelle femme qui se présentait devant moi. Mais, ce n'était pas aussi facile. Les yeux peuvent beau regarder et contempler des merveilleuses créatures. Mais, seul, le cœur a la dernière décision pour pousser l'homme à agir. Donc, il faut faire attention aux yeux ! Que le monde retienne que j'ai six enfants dont trois filles et trois garçons. Bien qu'ils ne soient pas tous d'une même mère. J'ai toujours béni Dieu qui m'a fait grâce d'avoir une bonne femme qui a pris soin d'élever tous ces enfants dans la famille. Je cite maman Kelani. Donc, le jour où je mourrai, ne croyez pas un autre enfant qui viendrait vous dire qu'il est aussi fils de papa Lutumba. Je le dis haut et fort pendant que je suis encore vivant. Je n'ai que six enfants.

Quel héritage avez-vous laissé à la jeune génération de la musique congolaise ?

Je suis passionné de mon art, un éducateur de la société. Un être inspiré qui adore les phrases languissantes. Car, le fondement d'une chanson est d'abord le texte et la parole, au-delà des mélodies. Que les jeunes cultivent l'amour et la solidarité entre eux. Que nos enfants qui viennent dans la musique, s'inspirent de moi par rapport à tout ce que j'ai fais. Surtout qu'ils prennent le côté positif et abandonnent tout ce qui est négatif. Car, je ne suis qu'un humain. «Muana oyo atuna ka alia ka nyama ekila te» (proverbe du Poète Lutumba), traduisez l'enfant qui pose sans cesse de questions ne tombent jamais sur les interdits.

Quel est votre souhait le plus ardent pour la musique congolaise après 60 ans de carrière ?

Qui va écrire sur Papa Lutumba ? Cette question doit vous interpeller, jeunesse. Mon cœur me fait très mal lorsque je vois les étrangers écrire sur la musique congolaise à leur manière. Tant bien que mal ! Ils ne l'écriront jamais mieux que Vous. Je suis encore vivant ! Venez, ma porte est grandement ouverte. Le saviez-vous que je suis le premier musicien congolais à avoir réalisé un clip vidéo et diffusé sur les antennes de la chaîne nationale? Aujourd'hui, je déplore ce que nos télévisions nous balancent nuits et jours. Et pis encore, on diffuse tantôt des choses insupportables que nous parents, on a du mal à regarder avec mes beau-fils, mes enfants ou petit-fils en famille. Vraiment, je regrette de voir les sottises qui passent dans les médias. Les chaînes de télévisions ont tendance à faire croire que la musique congolaise a commencé avec la génération actuelle de musiciens, ignorant parfois ce que nous avions fait. Or, la musique ancienne n'existe pas. Même dans le gospel, il n'y a rien de nouveau. Dans leurs chansons, on y retrouve les sons et mélodies de guitare de Lutumba ou encore la voix de Madilu... L'histoire est têtue !

Qu'est-ce qui est prévu pour célébrer dignement cet anniversaire de 80 ans et de 60 ans de carrière ?

Je suis natif de la commune de Saint Jean. Je remercie tous les ressortissants de Lingwala pour l'engouement orchestré autour de la célébration de mon anniversaire marquant mes 80 ans et 60 ans de ma carrière artistique. Le 19 mars, le jour de ma naissance, je serai avec Bana OK et les miens chez Franco, à l'immeuble 1-2-3, dans la commune de Kasa-Vubu. Et, le 23 mars en la salle Showbuzz en face de l'ex-société UTEXFRICA, j'invite les officiels, le public select ainsi que mes collègues artistes, tous ceux qui aiment papa Lutumba de venir nombreux célébrer avec moi. C'est une soirée inédite qui est organisée par Deo Kasongo. Puisqu'il est expérimenté dans l'organisation de types d'évènements de grande envergure, il a pris certainement des dispositions nécessaires pour que la fête soit totale. Il y aura tant des surprises ce jour-là avec beaucoup d'invité de marques. Car, je ne fêterai pas seul. Beaucoup d'autres musiciens, toute génération confondue, ont donné leur quitus pour communier autour de mes 80 ans. Il y a Manda Chante et Koffi Olomidé qui ont déjà choisi leur titres parmi mes chansons qu'ils vont interpréter sur scène dans la salle. Venez nombreux souffler et vivre les derniers temps avec votre artiste qui vous dit au recevoir. Parce que je ne vais plus gratter à ma guitare.