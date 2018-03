Congo-Kinshasa: Cap vers les élections - Pprd - Ramazani Shadary amorce les travaux de terrain

L'heure n'est plus qu'aux discours. Mais, plutôt, aux actions pour le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie -Pprd. Nouveau secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadary imprime ses marques avec l'apport de ses six adjoints et autres membres du secrétariat permanent afin d'impulser la marche vers ces élections prévues pour décembre 2018 par la CENI.

C'est ainsi qu'après une série de nominations, se mettant au travail, le secrétaire permanent du Pprd prône, désormais, le travail de terrain pour renforcer les bases de cette majeure formation politique de la Majorité Présidentielle. Entouré de ses 6 Adjoints, le week-end dernier, il a, ainsi, présidé la réunion d'audition des rapports des états des lieux de toutes les fédérations du parti à travers le pays. "D'importantes recommandations soumises au comité exécutif national par les commissions mises sur pied il y a 72 heures ont été adoptées après débat et amendements. Ainsi, des orientations ont été données aux membres de l'exécutif national du Pprd sur le travail de terrain à faire ", a confié les services de communication de ce parti à la presse.

D'abord l'état des lieux

"La restructuration des organes de base et la nomination de nouveaux animateurs venaient en bonne place dans les priorités du gouvernement du parti présidentiel déterminé à gagner les élections à tous les niveaux et haut la main", rapportent des sources proches du Pprd. Donc, l'amorce actuelle des descentes vers des compatriotes et structures de base du Pprd s'inscrit comme une étape logique après la constitution d'un gouvernement de combat par l'ex Patron de la territoriale qui, certainement, garde en mémoire les dessous sociaux et préoccupations de diverses couches de la population, à travers non seulement la Ville-Province de Kinshasa mais, bel et bien, tout le Congo-Kinshasa. Par ailleurs, Ramazani Shadary, a-t-on appris, voulait avoir les données sur l'état des lieux avant d'enclencher l'étape des travaux de terrain. Au cours de la réunion centrée sur cet examen, durant plus de cinq heures, les langues des cadres ont été sollicitées pour apporter leurs contributions.

La mission

A l'heure où même l'Opposition radicale cède aux sirènes des élections et qu'alliances et nouvelles plateformes électorales sont d'actualité, au Pprd les esprits ne sont pas moins centrés sur les élections. "La mission c'est de faire gagner le parti à tous les niveaux lors des prochaines élections ", n'a de cesse de soutenir Emmanuel Ramazani Shadary qui, désormais, jouit de l'apport de six secrétaires permanents adjoints, chacun avec une charge spécifique. Tous, à présent, veulent se mettre à exécuter la mission leur confiée par l'initiateur de ce parti : le Président Kabila. François Nzekuye, un des adjoints de Ramazani Shadary, a soutenu que la mission est de combattre et gagner à tous les niveaux. Et, ainsi, ils sont à l'œuvre.

Des appels

Attendues depuis maintenant deux ans, les prochaines joutes électorales promettent d'être théâtre d'une lutte hardie entre politiques. Et, pour s'en sortir, Emmanuel Ramazani dès son intronisation au secrétariat permanent avait appelé ses camarades cadres ou simples membres d'être unis et de fédérer les efforts pour la victoire aux prochaines élections. En sus, lors de la réunion d'évaluation sur l'état des lieux des fédérations, il a appelé les ténors du Pprd à être des hommes de terrain, soucieux de booster les bases et raffermir les membres de cette formation politique.