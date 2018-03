Rien n'a marché le week-end pour les quatre représentants de la République Démocratique du Congo engagés en compétition interclubs de la Caf, édition 2018.

En coupe de la Confédération, Dcmp et Maniema Union ont été éliminés après avoir été respectivement battus par Deportivo Niefang de la Guinée-équatoriale (0-1), et un nul face à USM d'Algérie (1-1). En Ligue de champions, le Tout-Puissant Mazembe s'est qualifié difficilement, après avoir été copieusement battu à Maputo par Uniao Desportiva do Songo (0-3).

De son côté, Vclub n'a mieux fait qu'un nul (2-2) contre Difaa El Jadida, devant ses milliers de supporters au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Un weekend sombre pour le football congolais.

L'As Vclub a été éliminé dans un match qu'il a pourtant bien maîtrisé. Florent Ibenge a aligné sa meilleure équipe composée de Nelson Lukong, Djuma Shabani, Glody Ngonda, Bangala Litombo, Padou Bopunga, Nelson Munganga, Jésus Moloko, Oumar Sidibé, Jean Mark Makusu, Fabrice Ngoma et Chadrack Muzungu. Très déterminés et motivés que jamais, les Dauphins noirs ont entamé le match avec une forte pression, conscients de la défaite (0-1) subie au match aller au Maroc. Les coéquipiers de Nelson Munganga ont menacé et appuyé sur l'accélérateur, jusqu'à obtenir ce premier but à la 20ème minute par l'entremise de Jean-Marc Makusu Mondele, à la grande joie du public vert et noir, ne sachant pas encore ce qui va lui arriver.

Dans la foulée, Vclub a multiplié des occasions nettes de buts, mais sans scorer. La mi-temps est intervenue sur ce score de 1 but à 0 en faveur de Vclub. A la reprise, Vclub va continuer à pousser et menacer, mais il sera surpris par un but de Marocain, une égalisation qui va traumatiser tous les Vclubiens : Florent Ibenge, joueurs sur terrain, dirigeants dans la tribune et les supporters dans les pourtours perdent le contrôle. Ils courent derrière le score. Il faut alors marquer deux buts pour se qualifier. Jean-Marc Makusu s'illustre et redonne l'espoir avec ce deuxième but à la 81ème minute.

A neuf minutes de la fin du match, les Vclubiens croient encore à leur "nzombo le soir", mais qui arrivera finalement contre toutes attentes, en faveur de l'adversaire. Difaa El Jadida a marqué son deuxième but, celui du K.O à la 94ème minute. Vclub est alors éliminé de la Ligue de champions, et déversé en Coupe de la Caf, où il jouera d'abord les barrages. La Caf procède au tirage sort, le mercredi 21 mars, en son siège, au Caire, en Egypte. La saison passée, Vclub était éliminé en phase de poules.

Qu'est-ce qui est arrivé à Mazembe ?

A Maputo, le Tout-Puissant Mazembe Englebert en a eu pour son compte. Le club congolais a été battu (0-3) par la modeste formation de Uniao Desportiva do Songo, qui n'est pas passé loin d'un exploit. Il marque à Mazembe son premier but à la 18ème minute. Les corbeaux sont cueillis à froid par ce score qui restera jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les Mozambicains poussent, dominent les Corbeaux méconnaissables sur terrain, et marquent deux buts, à la 48ème et 75ème minute. A 3 buts à 0 et à 15 minutes de la fin du match, Uniao Desportiva do Songo multiplient des occasions tranchantes qui poussent le coach Pamphile Mihayo de sortir son grand jeu.

Vers la fin, les locaux passent à côté du 4ème but. La frappe trouve le montant. Les Mozambicains auront joué la remotada. Pamphile Mihayo a aligné Sylvain Gbohouo, Djo Issama, Joël Kimwaki, Chongo, Arsène Zola, Nathan Sinkala remplacé par Kevin Mondeko à la 70ème minute, Kouame, Miché Mika, Rainford Kalaba remplacé par Mechack Elia à la 78ème minute, Adama Traore remplacé par Muleka à la 81ème minute, Ben Malango.

Dcmp en souffrance

Absent dans les compétitions interclubs depuis plusieurs années, dès son retour sur la scène, Dcmp n'aura fait qu'un aller et retour, ce fameux phénomène générique. Et pourtant, le nouveau comité que dirige le trio Abdhala, Minaku et Mbayo a beaucoup investi pour cette équipe.

Après avoir été tenu en échec à l'aller à Kinshasa (1-1), Motema Pembe est allé s'incliner hier, dimanche à Bata (0-1), synonyme de l'élimination. C'est fini pour l'équipe des Miteme Pembe qui n'est déversée nulle part.