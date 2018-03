Congo-Kinshasa: Hervé Diakiese - "Les Congolais Debout n'abandonneront point la lutte jusqu'à l'obtention de l'alternance"

Coordonnateur des Congolais Debout, mouvement citoyen créé en Europe par le richissime Sindika Dokolo, Me Hervé Diakiese a souligné, mordicus, que, malgré les atrocités, qu'il met, du reste, à la charge du pouvoir en place, lors des manifestations publiques, le combat contre n'est pas clos.

Car, il est question d'obtenir la liberté et l'alternance ainsi que d'accéder à une véritable démocratie. Il l'a dit à sa sortie de la messe organisée, par le CLC, le 16 février dernier, en mémoire des victimes de la marche du 25 février.

Aux prises avec les journalistes, Me Hervé Diakiese s'est aligné, avant tout, dans la vision du CLC et aussi dans la ligne droite de l'homélie de la messe de requiem organisée en mémoire des morts enregistrés lors des échauffourées de la marche du 25 février 2018. Dans ce sens, a-t-il indiqué, toutes les revendications menées jusque-là par le peuple, dûment des «Congolais Débout», constituent, vraisemblablement, des victoires capitalisées vis-à-vis de ce qu'il qualifie de la dictature qui règne dans le pays. Ce, nonobstant le fait qu'elles se soient réalisées au prix de la liberté des certains et de la vie humaine même des autres dont Rossy Mukendi, jeune combattant décédé lors de la marche du 25 février dernier.

«Donc, ce sont des sacrifices énormes que les mouvements citoyens et le peuple congolais ont consenti. Mais, une chose est certaine, la peur a changé de camp», a-t-il sous-tendu. D'autant plus que toutes ces manifestations démontrent, selon lui, que le peuple, ayant compris tout ce qui se trame dans le pays, ne reculera point face à ce qu'il considère comme une confiscation de sa liberté, sa démocratie et son alternance par une clic d'individus animés de mauvaise foi. « Aujourd'hui, tous ceux qui sont au service de la dictature qu'on veut instaurer dans notre pays ont compris non seulement que les congolais refusent. Mais, surtout, que nous résistons, résisterons car le peuple gagne toujours », a-t-il enfoncé.

Le combat des "Congolais Debout"

En ce qui concerne spécialement la lutte poursuivie par les Congolais Debout, le mouvement qu'il coordonne, Me Hervé Diakiese a signalé que, malgré vents-et-marrées qui sont d'ailleurs à la base des morts de plusieurs congolais dans le pays, son mouvement n'abdiquera point. D'ailleurs, de concert avec tous les membres de son regroupement, il a soutenu qu'ils sont plus qu'engagés. Et, ils travailleront toujours en étroite collaboration avec toutes les initiatives notamment, du CLC, dans la mesure où elles élargissent ou amplifient leur combat contre l'instauration de la dictature ou le refus de l'alternance.

Par ailleurs, ce représentant de Sindika Dokolo à l'intérieur du pays a ajouté qu'ils continueront à mobiliser la population non pas pour le simple fait d'aller aux urnes, mais pour qu'elle devienne le véritable vigile de la démocratie et le gardien de la liberté qu'ils sont en train de défendre acharnement.