Sénégal: Des innovations pour révolutionner l'aviculture

Ces protocoles permettent de produire des poussins plus robustes, forts et performants avec notamment un cycle de production raccourci de 5 jours pour les poussins chair.

Le résultat est un taux de mortalité réduit et un poussin avec plus d’appétit qui, au bout d’une semaine, pèse en moyenne 280 grammes contre les 200 grammes habituels. Ce qui enlève d’ailleurs une grosse épine de la jambe des éleveurs qui enregistrent beaucoup de perte au début des campagnes.

Apporter sa pierre dans le vent de la révolution de l’agriculture sénégalaise. Telle est l’ambition du Groupe SEDIMA qui se qualifie comme une entreprise citoyenne qui contribue à l’autosuffisance alimentaire et assume pleinement sa responsabilité en tant qu’acteur majeur du secteur avicole sénégalais. Ses responsables l’ont fait savoir dans le cadre de la 11 e édition du Salon International des Industries et Techniques Agroalimentaires (Siagro) qui s’est tenue du 13 au 16 mars 2018 à Dakar.

