Congo-Kinshasa: Nouvelle Loi électorale - Lokondo accuse la Cour constitutionnelle de manœuvres dilatoires

On renseigne que si Lokondo Yoko et cie avaient eu le courage de dénoncer cette fausse note en public, nombreux sont ceux qui jouent à l'hypocrisie alors qu'ils ne sont pas d'accord avec la nouvelle loi qui les condamne à la diparition.

Il avait ainsi épinglé particulièrement les articles 101 et 118 de la loi fondamentale. Concernant l'article 101 qui définit les trois principales catégories de candidats aux élections - à savoir les partis politiques, les regroupements politiques, et les indépendants - il avait démontré clairement qu'en arrêtant le seuil de représentativité au niveau national, on excluait expressément les indépendants de la compétition.

Cela fait plus de deux mois qu'elle a été saisie par un groupe de députés et sénateurs sur l'inconstitutionnalité de la nouvelle loi électorale déjà promulguée par le chef de l'Etat.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.