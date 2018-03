Sénégal: OSIWA célèbre l'harmonie interconfessionnelle au Sénégal

communiqué de presse

- En marge de la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle de 2018, Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), en collaboration avec ses partenaires du Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal, organise un atelier d'échanges pour décortiquer les ressources endogènes pour la tolérance inter et intra confessionnelle au Sénégal.

« Pour nous à OSIWA, l'harmonie interconfessionnelle est une nécessité impérieuse dans la mesure où elle permet d'instaurer le dialogue entre les différentes croyances et religions afin d'améliorer l'entente mutuelle, la cohésion et la coopération entre individus et groupes sociaux », soutient Mathias HOUNKPE, Administrateur du Programme Gouvernance Politique et Consolidation Démocratique à OSIWA.

C'est pourquoi OSIWA qui est engagé de manière continue dans cette approche visant à promouvoir le dialogue religieux « s'est allié avec le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal afin d'aller encore plus loin dans la sensibilisation », ajoute Cheikh Tidiane SY qui préside cette organisation. Aux côtés de Mme Hawa BA, Chargée du Bureau Pays Sénégal à OSIWA, Monsieur SY animera le panel avec d'imminents spécialistes de la question comme M. Seydi Diamil Niane, Docteur en Islamologie, M. Diomaye Séne, Initiateur du Projet Sanctuaire du Dialogue Islamo Chrétien, Professeur Malamine Kourouma, Représentant des Imams de Casamance, ainsi que des représentants des différentes composantes des confessions religieuses sénégalaises.

Les débats se tiendront le 15 mars 2018 de 9h à 13h précises dans les locaux d'OSIWA sis à Stèle Mermoz, Dakar et porteront entre autres thématiques sur l'étendue des ressources immatérielles endogènes en vue de consolider les interactions fructueuses entre les différents courants religieux qui font la société sénégalaise et qui contribuent à la stabilité du pays ainsi que sur le défi de la consolidation de ces interactions.

Á propos d'OSIWA

Open Society Initiative for West Africa fait partie du réseau mondial d'Open Society Foundations.

OSIWA est l'une des quatre fondations basées en Afrique. Elle promeut l'établissement de sociétés ouvertes en Afrique de l'Ouest caractérisées par une gouvernance inclusive et démocratique, des institutions responsables et rendant compte aux citoyens, et des droits humains respectés. OSIWA travaille à réduire l'impact du trafic de la drogue sur la santé publique, les droits de l'Homme et la gouvernance en Afrique de l'Ouest.

A propos du Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal :

Le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal regroupe les comités scientifiques de l'ensemble des confréries et associations islamiques au Sénégal. Il est tourné vers des initiatives concrètes de renforcement du modèle de vivre ensemble sénégalais et de renversement-correction des tendances à l'extrémisme individuel ou collectif de franges du champ religieux sénégalais. Le Cadre Unitaire se fixe comme objectif de promouvoir le vivre-ensemble, la paix et la tolérance au Sénégal.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Mathias HOUNKPE

Administrateur du Programme Gouvernance Politique et Consolidation Démocratique (OSIWA)

[email protected]

Dr Cheikh GUEYE

Secrétaire Général Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal