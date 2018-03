Afrique: CAF Ligue des Champions - Objectif atteint pour le MC Alger

Le Moulodia Club d'Alger (MCA) s'est largement imposé (6 à 0) dans la soirée de samedi face au club nigérian du Mountain of Fire and Miracles FC pour le compte du match retour des 16èmes de finale de la Ligue des Champions d'Afrique de football.

Les buts de la partie ont été inscrits par Bendebka (3'), Derrardja (10'), Nekkache (20' et 54'), Karaoui (29') et Amada (90'+2). Devant des gradins archicombles, les Vert et Rouge se sont surpassés et ont validé leur billet pour la phase des poules de la compétition. Malgré cette qualification Bernard Casoni ne veut pas s'enflammer, car rien n'est encore joué.

« Avec cette belle qualification pour la phase de poules, nous avons atteint notre premier objectif qui nous a été assigné. C'est toujours agréable de marquer autant de buts, mais je pense qu'on aurait pu mieux faire. Nous avons bien entamé le match en se mettant rapidement à l'abri. Je tiens à saluer mes joueurs au comportement de professionnels. Depuis quelques matchs, nous sommes en train d'enchainer des victoires avec de belles entames de matchs. S'agissant de l'efficacité de notre ligne offensive, c'est le travail de tous les jours et l'implication de tout le monde qui est en train d'apporter ses fruits.

Nous sommes en train de travailler dans d'excellentes conditions, dans la rigueur et la sérénité, ce qui explique nos résultats aujourd'hui. Le MCA est devenu un vrai club professionnel, et on commence à devenir une bonne équipe du moment que nous progressons. Maintenant place aux deux prochains objectifs : terminer sur le podium en championnat et d'aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie. En ce qui concerne mon avenir, j'ambitionne de retourner en France en prendre un club de Ligue 1, à défaut, je suis prêt à m'asseoir autour d'une table avec les dirigeants pour prolonger mon aventure avec le Mouloudia,» a confié l'entraineur du Mouloudia à l'issue de la rencontre.

Le doyen connaîtra ses adversaires en phase de poules de la Ligue des Champions mercredi, lors du tirage au sort prévu au siège de la Confédération africaine de football dans la capitale égyptienne Le Caire.