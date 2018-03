Congo-Kinshasa: Florent Ibenge revoit sa liste, Imbula, Masuaku et Bakambu out

Florent Ibenge revoit ses plans. Le sélectionneur des Léopards de la République Démocratique du Congo a été contraint de revoir sa liste pour le match amical que vont livrer les fauves congolais face à la Tanzanie le 27 mars à Dar- es -Salaam.

Appelé pour la première fois, Giannelli Imbula ne figure pas dans cette nouvelle mouture de la liste. Le milieu de terrain de Toulouse, toujours susceptible de porter les couleurs françaises ou belges, avait fait savoir qu'il n'était pas encore pleinement décidé à rejoindre les Léopards. Les débuts en sélection d'Arthur Masuaku (West Ham) sont également retardés, peut-être en raison du manque de condition physique suite à sa longue suspension en Premier League. L'attaquant Cédric Bakambu (Beijing Guoan) l'est aussi, pour cause de paternité. Les gardiens de but Parfait Mandanda (Charleroi) et Joël Kiassumbua (Lugano) sortent aussi de la liste. L'on remarque l'apparition de Chadrac AKOLO apparemment oublié sur la première, mais aussi Kabongo Kasongo et les gardiens Nathan Mabruki et Anthony Mossi.

Selon le service de communication de la FECOFA, c'est pour diverses raisons évoquées par les joueurs pour justifier leurs absences auprès du sélectionneur que M. Florent Ibenge a dû revoir sa liste. Le regroupement et les premiers entraînements démarrent à Kinshasa ce mardi 20 mars 2018.

La liste finale de la RDC :

Anthony Mossi (Chiasso/Suisse)

Matampi Ley (Sans club)

Nathan Mabruki (DCMP/RDC)

Djo Issama (TP Mazembe/RD Congo)

Jordan Ikoko (EAG Guingamp/ France)

Fabrice Nsakala (Alanyaspor/ Turquie)

Glody Ngonda (AS V.Club/ RD Congo)

Chancel Mbemba (New Casrle/ Grande Bretagne)

Wilfried Moke (Koniaspor/ Turquie)

Yannick Bangala (AS V.Club/ RD Congo)

Christian Luyindama (Standard de Liège/ Belgique)

Yussuf Mulumbu (Kilmarnok FC/ Écosse)

Chikito Lema (Raja AC/ Maroc)

Neeskens Kebano (Fullham FC/ Grande Bretagne)

Gaël Kakuta (Amiens FC/ France)

Yannick Bolasie (Everton/ Grande Bretagne)

Junior Kabananga (El Nassr/ Arabie Saoudite)

Firmin Mubele (Toulouse FC/ France)

Paul-José Mpoku (Standard de Liège/ Belgique)

Kabongo Kasongo (Zamalek/ Égypte)

Aaron Tshibola (Kilmarnok FC/ Écosse)

Benik Afobe (Wolverhampton)/ Grande Bretagne)

Britt Assombalanga (Middlesbourgh/ Grande Bretagne)

Chadrac Akolo (VFB Stuttgart/Allemagne)