Décidément, la guerre des mots entre Idrissa Seck et le pouvoir en place, en perspective de la présidentielle de 2019, ne cesse de rebondir. Cette fois, c'est en visite à Saint-Louis, dans le cadre de sa tournée nationale, que le patron de Rewmi s'est vivement attaqué à la gestion de Macky Sall, en critiquant ouvertement les nouveaux accords de pêche devant être entérinés d'ici le 31 mars prochain, entre le Sénégal et la Mauritanie. En réplique, le ministre de l'Economie maritime Oumar Guèye a tout simplement parlé de la « première bourde diplomatique » de l'ancien Premier ministre et opposant déclaré de Macky Sall à la présidentielle de 2019.

Idrissa Seck est revenu à l'attaque avant-hier, samedi 17 mars, contre le pouvoir de Macky Sall qu'il compte affronter à la présidentielle du 24 février prochain. Cette fois, c'est de Saint-Louis où il poursuivait sa tournée nationale, après l'étape de Touba, que l'ancien Premier ministre du Sénégal a contesté de nouveau la gouvernance Macky Sall. Après avoir dénoncé en son temps le contrat gazier conclu entre Dakar et Nouakchott, le patron de Rewmi s'est porté-en-faux contre les nouveaux accords de pêche devant être entérinés, le 31 mars prochain, entre le Sénégal et la Mauritanie.

Pour le président du Conseil départemental de Thiès, les accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie, avec notamment son projet de débarquer les prises à Ndiago (territoire mauritanien), ne prennent pas en compte les intérêts des pêcheurs de Guet-Ndar, encore moins ceux du Sénégal. Aussi dira-t-il : « D'après les propos de Macky Sall et les confidences qui me sont faites qu'il fallait respecter la souveraineté de la Mauritanie et qu'il faut respecter les lois de la Mauritanie, la totalité de poissons doit être débarquée à Ndiago. Cela est à l'opposé des intérêts des pêcheurs de Guet-Ndar et du Sénégal. Je suis opposé à ce projet. Macky Sall ne doit pas se comporter comme un sous-préfet du président mauritanien ».

La réplique du camp au pouvoir ne s'est pas fait attendre. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, ancien lieutenant d'Idrissa Seck, n'a pas ménagé le patron de Rewmi. Interrogé par une radio de la place (Rfm), il a affirmé sans ambages qu' « Il (Idrissa Seck-ndlr) vient de nous administrer, à travers cette sortie, sa première bourde diplomatique en faisant l'apologie du non respect des lois et règlements des pays amis. Cela veut dire tout simplement pour lui qu'il faut transgresser les lois et règlements des pays voisins et c'est une invite aux pêcheurs de Guet-Ndar qui leur dit Allez-y, ne respectez pas les lois de la Mauritanie. Vous n'avez pas de licences, vous n'avez rien mais allez-y, faites-vous arraisonner, faites vous tirer dessus comme si de rien n'était ». Oumar Guèye ne s'en limitera pas là. Aussi enfoncera-t-il le clou en relevant : « Cela voudra aussi dire que si, demain, il est élu président de la République, nos frontières maritimes seront ouvertes parce que personne ne respectera aussi nos lois et règlements intérieurs. Les gros bateaux vont venir piller nos ressources avec sa bénédiction ».

Oumar Guèye continuera en faisant savoir que « Débarquer les produits à Ndiago ne veut pas dire que le poisson va rester en Mauritanie. Le président Macky Sall a annoncé la construction d'une route qui va relier Ndiago à Saint-Louis et, à partir de ce moment-là, il allait aussi mettre à la disposition des pêcheurs des camions frigorifiques ». En somme, a-t-il relevé, « Le poisson débarqué à Ndiago ne ferait que transiter pour venir à Saint-Louis à bord de camions frigorifiques». De là à postuler qu'une nouvelle polémique risque de s'emparer de l'espace de débat politique avec cette sortie d'Idrissa Seck et la réplique du pouvoir en place, il n'y a qu'un pas qui peut être rapidement franchi.