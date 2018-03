Sud-Soudan: La mission de l'ONU doit redoubler d'efforts pour protéger les civils alors que les violences se poursuivent

Au Soudan du Sud, le bras de fer est engagé entre les autorités et les Nations unies, suite à la… Plus »

Depuis le début du conflit au Soudan du Sud en décembre 2013, les civils subissent des souffrances indicibles. Les forces gouvernementales et de l'opposition utilisent la privation de nourriture comme une arme de guerre, restreignant l'accès des civils des à la nourriture et contribuant de ce fait à la grave insécurité alimentaire.

La MINUSS a été mise en place en 2011 avec pour mandat initial de contribuer à créer les conditions du développement dans la République du Soudan du Sud, indépendante depuis peu. En mars 2014, son mandat, axé sur le maintien de la paix et la reconstruction de l'État, a été modifié pour se concentrer sur la protection des civils, l'accès à l'aide humanitaire et la surveillance et le suivi de la situation des droits humains dans le pays.

« La MINUSS doit prendre des mesures décisives concernant toutes les violations des droits humains commises par ses membres et amener les soldats de maintien de la paix à rendre des comptes à la suite de ces accusations d'exploitation et d'atteintes sexuelles », a déclaré Joan Nyanyuki.

Amnesty International demande à la MINUSS d'étendre sa protection aux civils dans d'autres régions en dehors de la capitale, touchées par les combats et où l'aide humanitaire est plus que jamais nécessaire.

« Avec le conflit qui se poursuit au Soudan du Sud, marqué par des violations des droits humains, la perspective pour les civils de rentrer chez eux ou d'être réinstallés demeure bien lointaine. Les sites de protection des civils mis en place par la MINUSS sauvent la vie de centaines de milliers de personnes qui ont désespérément besoin de protection, a déclaré Joan Nyanyuki, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et les Grands lacs.

La Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) doit redoubler d'efforts pour protéger les civils contre les violences absurdes qui gangrènent le pays depuis plus de quatre ans et rendre compte publiquement de la situation des droits humains, a déclaré Amnesty International le 14 mars 2018.

