Sénégal: Qui sont-ils ces mécontents de la deuxième alternance ?

analyse

A l'analyse de l'empressement et de l'enthousiasme affichés dans la période par certains acteurs politiques, de la fébrilité avec laquelle certaines questions relatives aux élections présidentielles de 2019 sont agitées, au regard du tohu bohu et du Chari vari qui polluent déjà la vie citoyenne et au nom de la lucidité et du discernement qui doivent être la gouverne d'un Peuple, la question est d'intérêt capital et stratégique.

Elle est d'autant plus opportune que des Elections Présidentielles constituent un moment privilégié de Rendez-vous d'un peuple avec son destin avec son histoire or l'histoire des peuples montre à suffisance que tout faux pas dans ce cadre en termes de discernement et de lucidité, a inéluctablement des conséquences fatales sur le progrès social et économique. Les peuples pâtissent souvent de leurs propres turpitudes dans le choix de leurs dirigeants.

La promotion de fainéants politiques, d'incompétents, d'immatures, d'irresponsables, de simples Pouvoiristes, à la tête d'un Etat, souvent par défaut de pouvoir évaluer les défis et les enjeux de l'heure et d'opter pour des hommes compétents, crédibles et des Programmes porteurs en lieu et place de slogans politiques creux, a toujours un facteur d' affaissement de l'Etat, de régression et de désordre.

Pourtant au regard de la trajectoire ascendante suivie par le Sénégal depuis 2012 en termes de performances économiques (taux de croissance, maîtrise des facteurs de production, qualité de la production dans plusieurs filières) performances sociales (Bourses familiales, couverture maladies universelle, pension minimale, gel des prix de denrées de première nécessité, baisse des impôts, carte d'égalité des chances pour personnes vivant avec handicaps, Education avec la résorption d'un passif financier, social, infrastructurel, scientifique et technologique très lourd, performances sécuritaires et diplomatiques, l'aménagement du Territoire, les infrastructures et l'Equipement du monde rural avec le PUDC etc... ), tous les élans devraient être teintés de patriotisme et de générosité et converger dans la solidarité pour le renforcement des acquis et le maintien de cette trajectoire plus que prometteuse dessinée dans le PSE.

Aussi est- il permis de croire que ces mécontents bien que trop bruyants, sont très largement minoritaires et sont identifiables au modèle de société pour lequel ils restent nostalgiques et se battent, modèle naguère rejeté par la majorité des Sénégalais et qui a prospéré en contre-valeurs et en tentations sataniques qui ne peuvent emballer que des citoyens inavertis ou insouciants des défis et enjeux de l'heure. Leur projet de vie est bien connu et se résume en liberté débridée, en un égoïsme et en un nombrilisme se traduisant en un accaparement des patrimoines, en facilités et oisiveté qui favorisent le parasitisme, en mimétisme et perte de repères identitaires qui inhibent l'attachement à la Patrie. Voilà pourquoi il est aisé de cataloguer tout ce beau monde qui a vite fait de transformer notre paisible République en une mare de grenouilles dont les croassements hors saison risquent d'aiguiser les appétits des « caïmans » de la Géopolitique mondiale. ILS se singularisent par l'absence d'offre économique et politique, sinon que des invectives, intrigues et calomnies.

Les plus audibles et amers parmi eux sont ceux-là qui ont perdu le Pouvoir et tous les honneurs et avantages liés aux différentes stations que les uns et les autres occupaient au sein de l'appareil d' Etat. A côté de ceux-là, la gente politico-bourgeoise, religieuse et affairiste, qui compte des milliardaires tous fabriqués par le défunt Pouvoir dans le but d'asseoir un projet sordide de monarchie, affublée d'attributs de libéralisme moribond. OUI parmi cette bourgeoisie néo-féodale en gestation autour du patriarche Wade, nombreux sont les nostalgiques qui hier se délectaient de sa générosité ou des délices du Pouvoir et aujourd'hui se retrouvent sevrés. On y compte troubadours, laudateurs, intellectuels fichés débauchés qui ont théorisé le concept railleur de pays « macky ». Nombreux aussi parmi ces désemparés de la rupture, ceux qui maudissent leur étoile pour n'avoir pas suffisamment amassé et qui médisent le Bennoo Book Yaakhaar pour avoir mis un terme à leurs Rêves et Projets hallucinants. Nombreux parmi ces mécontents, des milliardaires supposés qui en veulent au régime actuel d'avoir ressuscité la CREI qui plane comme une épée de Damoclès qui empêche ces derniers de continuer leurs sagas et leurs bamboulas.

A l'appel il faut inscrire la cohorte d'acteurs de la Société civile encagoulés ou au service de forces occultes, celle de jeunes loups aux dents prématurément longs qui viennent de mordre à l'os dur de la politique et qui nourrissent l'illusion de pouvoir rééditer l'exploit de leur émule , le Président Macky Sall, oubliant qu'ils n' en ont ni le profil, ni l'expérience et la culture de l'Etat, encore moins l'exégèse politique. Certains d'entre eux excellent dans la critique facile, la manipulation, la calomnie, la diffamation et les procès d'intention.

Par ailleurs les grincements de dents moins méchants que l'adversité politique sont aussi à relever au sein des Formations de la mouvance de Bennoo (AFP, PS, LD) puisque le principe de la Patrie avant le Parti, qui a fini de faire tâche d"huile, a été incompris par certains militants de partis. Mais c'est là une trouvaille qui a non seulement ennobli la politique, mais permis des résultats non exhaustifs soulignés plus haut et au grand bonheur du Pays. Les camps qui adhèrent à ce principe, plus nombreux, sont entrain d'écrire de nouvelles pages de l'histoire du Sénégal et le peuple authentique saura être reconnaissant.

Last but not least cette grande inconnue, la grande nébuleuse des exclus d'un ordre mondial scélérat parmi lesquels ces nombreux jeunes sans qualifications, sans Emplois aux yeux de qui, ces politiciens qui leur font des promesses souvent impossibles et jamais respectés, ne sont plus crédibles. Objectivement ces derniers devraient d'abord s'en vouloir à eux-mêmes, à leurs parents, aux régimes qui ont précédé le Bennoo, qui ont géré de manière contemplative l'Etat tel qu'il leur a été légué par le colon. Avec le Bennoo, sous la houlette de Mackhy Sall, le pays est en chantier et amorce sa première Révolution et au lieu de servir d armée électorale pour des diletants de la politique, cette frange jeune saura faire preuve de bon sens , de discernement pour soutenir l'espoir avec le PSE.

Au Président de notre coalition, je rappelle les adages suivants : « Seul le berger de grenouilles est à mesure de dire celles qui boitent » et « pour conduire cent chameaux à l'abreuvoir il faut cent bâtons »

Observateur Politique