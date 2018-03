Cote d'Ivoire: Duékoué - Une ONG fait un don aux veuves et orphelins de la région du Guemon

L' ONG Hibiscus International a fait un important don,le vendredi dernier, aux veuves et des orphelins de la région du Guemon.

En effet, sa présidente, Dr N'Guessan Euphrasie, a fait un important don composé de vivres et non vivres dont du riz, de l'huile, du sel ou encore des savons aux orphelins, veuves et personnes vulnérables de la région.

La cérémonie de remise de ces dons au profit des bénéficiaires venus de Bangolo, de Kouibly et de Facobly s'est déroulée à Petit-Duékoué, un quartier de la ville de Duékoué en présence notamment des autorités préfectorales et traditionnelles.

Selon Dr N'Guessan Euphrasie, ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et d'aide aux veuves et aux enfants orphelins de la région du Guemon.

Poursuivant, elle a ajouté que ce geste s'explique par le fait du choc psychologique et du manque de repères qui pouvait en résulter.

"Nous nous sommes assignées de façon bénévole un devoir de conseiller et de soutenir ces personnes fragiles dans leurs dures épreuves qu'elles traversent depuis les crises passées"a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, le pasteur Zoh Roger, a rappelé que cette action hautement sociale n'est pas une première pour cette Ong, qui a eu à faire d'importants dons en décembre 2016 à la veille de la fête de fin d'année.

Le sous-préfet de Duékoué, représentant le préfet de région et le maire, Taï Glahou Jean, ont salué ce geste de portée sociale et humanitaire à sa juste valeur et affirmé leur soutien aux actions de l'ONG Hibiscus International.

De nombreuses ONG ont pris part à la rencontre et ont encouragé les actions du Dr N'Guessan Euphrasie. La cérémonie a pris fin par l'investiture des coordonnateurs régionaux de l'ong.