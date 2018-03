Ile Maurice: Journée mondiale de l'eau 2018 - La station de traitement de La Marie accueille une exposition sur l'eau et la nature

communiqué de presse

Une exposition axée sur le thème 'L'eau : la réponse est dans la nature' se tiendra du 21 au 23 mars 2018 à la station de traitement de La Marie, cela dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau observée le 22 mars chaque année.

Les organismes et institutions qui participeront à l'exposition sont: la Central Water Authority (CWA); la Wastewater Management Authority; l'Irrigation Authority; le Central Electricity Board; la Water Resources Unit; le ministère de de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, et de l'Environnement et du Développement durable; le Rajiv Gandhi Science Centre ; les Services Météorologiques; l'Université de Maurice; le Food & Agricultural Research and Extension Institute; et le département des Bois et Forêts.

Du 21 au 23 mars, la station de traitement de La Marie et Midlands Dam seront ouverts aux étudiants et au public, les permettant ainsi de s'informer sur les différentes étapes nécessaires pour transformer l'eau non traitée en eau potable, ainsi que l'eau en électricité.

Remise de prix pour trois concours

Lors de l'ouverture le 22 mars, une remise de prix aux gagnants de trois concours lancés par la CWA dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau aura lieu. Les concours lancés sont : concours vidéo, concours de théâtre/sketch, et concours de poèmes.

Le concours vidéo à l'intention des étudiants du cycle tertiaire et des vidéographes a été lancé du 12 février au 16 mars 2018. Le thème était : 'Don't waste our precious water'.

Les critères d'évaluation seront basés sur la production, l'impact, la créativité, le style, et la musique. Dans la catégorie des vidéographes professionnels, le grand gagnant sera récompensé d'une somme de Rs 30 000, le second Rs 25 000, et le troisième Rs 20 000. Parmi les étudiants du cycle tertiaire, une somme de Rs 25 000 récompensera le grand gagnant ; le second recevra Rs 20 000 et le troisième Rs 15 000.

Le concours de théâtre/sketch était destiné aux élèves du secondaire de la Form IV ou de la Lower VI. Le thème choisi était : 'Nature Life without Water'. Les trois premiers gagnants recevront chacun un trophée et une somme de Rs 20 000, Rs 15 000, et Rs 10 000 respectivement.

Un concours de poèmes ayant pour thème 'Water and Nature' avait également ete organisé à l'intention des élèves du primaire des Grade 4 et 5. Le grand gagnant recevra Rs 15 000, le second Rs 10 000, et le troisième Rs 5 000. Ils recevront également chacun un trophée.

Journée mondiale de l'eau

La Journée mondiale de l'eau se tient chaque année le 22 mars. Il s'agit d'une journée pour célébrer l'eau, pour faire une différence pour les membres de la population mondiale qui souffrent de problèmes liés à l'eau, et pour préparer la manière avec laquelle les populations vont gérer l'eau à l'avenir. En 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies avait désigné le 22 mars comme première Journée mondiale de l'eau.

Cette année, le thème choisi est 'L'eau : la réponse est dans la nature'. L'accent sera mis sur les différentes façons dont la nature peut être utilisée pour surmonter les défis de l'eau du 21e siècle.

Les dommages environnementaux, associés aux changements climatiques, sont à l'origine des crises liées à l'eau que nous observons dans le monde entier. Les inondations, la sécheresse et la pollution de l'eau sont aggravées par la dégradation de la végétation, des sols, des rivières et des lacs. Planter de nouvelles forêts, reconnecter les rivières aux plaines inondables et restaurer les zones humides permettra de rééquilibrer le cycle de l'eau et d'améliorer la santé humaine et les moyens de subsistance.