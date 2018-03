Sénégal: Mobilisation des jeunesses républicaines - Mame Mbaye Niang liste les lacunes et tance l'opposition

Alors, je leur tends la main et leur demande de me rejoindre pour redonner à Macky Sall la majorité pour qu'il puisse continuer ses réalisations ».

Où est-ce qu'ils étaient lorsqu'il y avait des délestages en en plus finir ? Lorsque les bouteilles de gaz étaient quasi-introuvables ? On ne dit pas qu'on a tout résolu mais nous sommes sur une bonne dynamique».

« J'éprouve beaucoup d'égards à me mettre devant vous qui nous avez confié les rênes de ce pays et vous dire que tout va bien dans ce pays. Je ne le ferais, parce que ce serait vous manquer de respect.

C'est avec beaucoup d'humilité que le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang a listé hier, au théâtre Sorano, devant une nombreuse foule acquise à sa cause, les manquements du régime de Macky Sall, non sans saluer au passage les nombreux efforts qui ont été consentis.

