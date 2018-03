Sénégal: Cérémonie de remise d'une ambulance au poste de santé de Keur Ngalgou

C'est pourquoi nous avons puisé des fonds du PNDL pour acheter cette ambulance», a-t-il soutenu. Et de poursuivre: «nous avons discuté avec les conseillers et les chefs de villages pour doter le poste de sante d'une ambulance.»

Le Maire de la commune de Keur Ngalgou Modou Fall plus connu sous le nom de Serigne Dame Fall plaide pour le bitumage de la route Diourbel-Taïba Moutoufa-Keur Ngalgou long de plus de 30 km. «Nous avons juge nécessaire d'acquérir cette ambulance car le poste de sante est très éloigné du centre de sante de Diourbel.

Le poste de sante de Keur Ngalgou vient d'être doté d'une ambulance acquise grâce à un partenariat entre cette commune et le PNDL. Le Directeur de l'Agence régional de développement de Diourbel, Samba Laobé Mbaye, explique: «c'est un partenariat fécond entre la commune de Keur Ngalgou et le PNDL.

