Ile Maurice: Metro Express - La distance entre le tram et les maisons à Vandermeersch «confidentielle»

Le collectif s'interroge sur l'opacité autour de projet Metro Express alors que les «sous-contractants» de Larsen & Toubro effectuent des «Conditions Survey» des propriétés se trouvant sur le tracé du Metro Express, sans être munis de document officiel. Le Kolektif Sov Promenade Roland Armand é Jardin Bijoux conseillent ainsi aux habitants de Beau-Bassin-Rose-Hill de prendre des photos de l'état de leurs biens et «de réclamer une copie du formulaire rempli et des photos prises pendant le Condition Survey».

C'est ce que pense le Kolektif Sov Promenad Roland Armand é Jardin Bijoux. Cette association déplore le fait que leurs nombreuses «sollicitations pour une rencontre avec le Premier ministre et le Steering Committee du Metro Express n'ont pas été entretenues» pour discuter des éventuelles solutions à l'abattage des arbres et la destruction du jardin Bijoux et de la promenade Roland Armand.

