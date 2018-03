Sénégal: Des émissaires de Mondo au chevet de la piste du stade Iba Mar Diop

Dakar — Des émissaires de la société Mondo spécialisée dans le revêtement des pistes d'athlétisme séjourneront à Dakar du 20 au 23 mars, à l'invitation de la Fédération sénégalaise d'athlétisme (FSA), a appris l'APS.

"C'est une délégation de la structure qui sera ici pour faire l'état des lieux de la piste du stade Iba Mar Diop", a expliqué dans un entretien avec l'APS, le président de la FSA, Sara Oualy.

"Ce sont de véritables spécialistes, ils nous diront si la piste doit être refaite ou si elle a tout juste besoin d'être reprise à certains endroits", a précisé le successeur de Momar Mbaye à la présidence de l'instance dirigeante de l'athlétisme sénégalais, en janvier dernier.

Les experts visiteront ce mardi la piste du stade, accompagnés des responsables de la Fédération d'athlétisme, a ajouté le président de la FSA.

Parlant de la piste du stade Iba Mar Diop, le président de laFSA déclare qu'elle est "primordiale dans notre ambition de relance de la première discipline au Sénégal".

"Iba Mar Diop, c'est le stade d'athlétisme par excellence et nous attendons l'appui des autorités et de bonnes volontés pour remettre cette infrastructure sportive", a-t-il par ailleurs ajouté. "Avec l'état de cette piste, il est quasiment impossible de tenir des meetings d'envergure zonale dans notre pays", a déploré le dirigeant.

La société Mondo a été fondée à Alba (Italie) en 1948 en tant que fabricant de ballons, indique une note de présentation de l'entreprise.

"En 70 ans d'histoire, la société s'est transformée en un Groupe international avec 9 sites de production en Italie, en Espagne, au Luxembourg et en Chine et des filiales de vente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie", ajoute la même source.

"L'entreprise est constituée de trois divisions : Mondo Sport&Flooring, Artigo et Mondo Toys et chacune d'elles renferme l'excellence de son secteur de compétence : revêtements de sol et équipements sportifs, revêtements de sol civils, ballons et jouets", souligne le document.