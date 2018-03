Pape Gorgui Ndong, le ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat a exprimé toute sa fierté. Il a salué le rassemblement de Mbodiène qui, selon lui, est l'expression de la cohésion des religions, un cadre d'échanges et de partages.

Ousmane Tanor Dieng, le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et maire de la commune de Nguéniène, s'est ému et réjoui du niveau d'organisations des JMJ, un exemple d'organisation et d'engagement dans une discipline parfaite.

Les questions d'actualité relatives aux rapts et sacrifices d'enfants relatés par la presse, mais aussi les comportements notamment l'indiscipline sur les routes souvent source d'accidents de de la circulation entrainant des morts, sont au menu de l'homélie de Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'Archevêque de Dakar lors de la célébration des Journées mondiales de la jeunesse catholique (JMJ) à Mbodiène, dans la commune de Nguéniène (département de Mbour) à 100 kilomètres au Sud-ouest de Dakar. Il a sollicité des fidèles des changements de comportements et un retour vers Dieu.

