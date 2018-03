Sénégal: Le PNUD veut améliorer les futures opérations de reprise après sinistre

"Les experts mettront l'accent sur les leçons apprises et la voie à suivre dans le cadre des interventions liées au relèvement, au titre des activités de reprise pendant les crises prolongées et au cours de la phase de préparation au relèvement avant la survenue de catastrophe", a-t-il souligné.

"Le relèvement est extrêmement important parce que s'il y a une catastrophe et il n'y a pas une bonne politique, de bonnes stratégies et de bonnes actions, les populations qui ont été frappées sont beaucoup plus vulnérables", a expliqué Aliou Dia, directeur du programme PNUD sur les changements climatiques, production des risques et énergies pour l'Afrique.

Cette rencontre de deux jours servira de cadre pour établir les bases d'une discussion sur le relèvement en Afrique en prenant en considération la nature des crises ainsi que leur impact sur les populations et l'environnement socio-économique et de gouvernance.

