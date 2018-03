Afrique: Libre échange - Le continent au rendez-vous avec l'histoire

L'un des plus grands syndicats du pays, le Nigeria Labour Congress (NLC), a fait état de ses craintes quant à une ouverture du marché dans le pays et a demandé à être davantage impliqué dans les négociations. « Nous sommes choqués par le manque de consultation dans ce processus. », a déclaré Ayuba Wabba, secrétaire général du NLC.

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a annulé son déplacement de Kigali. Pour cause : quelques réticences quant aux conditions de ce traité. « La décision du président veut permettre de donner plus de temps aux consultations », car certains actionnaires nigérians n'ont pas été consultés, a précisé un communiqué de la présidence, publié le 18 mars.

La mise en place d'une zone de libre-échange s'avère donc indispensable pour l'intégration panafricaine. Avec sa concrétisation, le commerce intra-africain devra s'élever à 53% en éliminant les droits d'importation et les barrières non tarifaires. Ainsi, le rêve d'une Afrique sans frontières passe un cap.

Avec un marché africain de plus de 1,2 milliard d'habitants et un produit intérieur brut de 2,5 milliards de dollars, la ZLEC signifie, pour nombre d'experts, la prospérité et la fin de la pauvreté. Elle est aussi synonyme de création d'emplois pour les jeunes, ainsi que de paix et de sécurité pour l'ensemble de la population du contient. Mais actuellement, l'Afrique commerce beaucoup moins avec elle-même qu'avec le reste du monde. Les échanges intra-africains ne dépassent guère les 16%, contre 19% en Amérique latine, 51% en Asie, 54% en Amérique du nord et 70% en Europe.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) se réuniront, le 21 mars à Kigali, en sommet extraordinaire à la demande du nouveau président de l'organisation, Paul Kagame. Ce rendez-vous historique sera l'occasion pour ces dirigeants de se prononcer sur le lancement de la ZLEC. « La zone de libre-échange continentale constitue un pacte historique dont la concrétisation représente une avancée majeure pour l'intégration et l'unité africaines. », rappelle le président rwandais dans sa lettre d'invitation à ce sommet.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC), projet en gestation depuis quarante ans et dont la mise en œuvre accuse déjà une année de retard, fera du continent la plus grande union douanière au monde jamais établie depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.