Et d'ajouter : «C'est pour cela que je souhaiterais que tous les candidats puissent avoir le parrainage d'au moins un centième (1/100) de l'électorat. Je ne parle pas de 2 ou 3 centièmes mais 1 centième et je pense que c'est raisonnable.

Auparavant, le leader de la Lda commencé par rappeler l'impact négatif de l'explosion des listes, lors des dernières élections locales de 2014 et des législatives de 2017, sur le déroulement de la campagne électorale et les opérations de vote pour ces deux élections avant de faire remarquer.

Interpellé sur la question par des journalistes, lors de cette causerie animée par El hadji MomarSamb, Sg du Rta/S, et qui entre dans le cadre des activités d'animation de la Ld, Nicolas Ndiaye a dit souhaiter «une diminution du montant de la caution et l'institution du système de parrainage de tous les candidats, y compris ceux présentés par des partis politiques légalement constitués ou coalitions de parti». A ce niveau, il a quand même précisé qu'il donnait son avis personnel la question.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.