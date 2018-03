Sénégal: Abdoul Baal Dg de la SDE - «Le bilan est absolument positif»

Se prononçant, en outre, sur la baisse du coût de l'eau, Abdoul Baal d'indiquer que la décision revient à l'Etat du Sénégal, même si c'est à la Sde de faire en sorte que le coût de production soit le plus faible possible.

Mieux, il précise que le rôle de la Sde est d'exploiter et d'entretenir les infrastructures, au moment où l'Etat assure la politique et les tarifs et que la Sones se charge de la réalisation des ouvrages.

Plus concrètement, il révèle qu'aujourd'hui, «sur les 85 milliards qui représentent le chiffre d'affaires en eau, plus de 30 milliards sont reversés à la Sones pour lui permettre d'engager ses travaux pour le bien-être des populations».

Mieux, sur l'efficacité de la gestion technique, «nous sommes à 81% et on a démarré à 68%», se glorifie-t-il. Poursuivant, il a indiqué que la production d'eau a été multipliée par 2, tout comme les ventes qui ont augmenté.

A quelques mois de la fin du contrat d'affermage liant l'Etat du Sénégal par l'intermédiaire de le Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) et la Sénégalaise des Eaux (Sde), plus précisément le 31 décembre 2018, la Sde tire un bilan acceptable du partenariat de 22 années avec l'Etat du Sénégal.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.