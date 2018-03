Sénégal: Souleymane Astou Diagne - «Tous les dysfonctionnements doivent faire l'objet de sanctions»

En effet, il informe «qu'en un an, on a perdu deux places sur le classement de Transparency international. On était à la 64ième place et là en 2018, nous sommes à la 66ième place». Ce qui le conforte dans la nécessité de donner «une suite par rapport aux manquements qui ont été notés».

En 2012, on en était à la 94ième place mondiale, en 2017 on était 64ième». Néanmoins, l'économiste a déploré un petit relâchement dans le processus de gouvernance par le régime actuel.

De temps en temps, on peut avoir un dysfonctionnement par-ci, par-là, mais de manière globale, le Sénégal est sur le bon train en matière de transparence, quand on arrive à l'importante question des marchés publics».

Pour lui, «ces dysfonctionnements qui ont été constatés doivent permettre aux responsables de la politique économique du pays, à savoir le président de la République et le Pm, de prendre les dispositions idoines pour que plus jamais de tels dysfonctionnements ne se produisent».

Le chef de l'Etat, Macky Sall, et le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dione, principaux destinataires du rapport de l'Agence de régulation des marchés publics (Armp), doivent prendre les mesures idoines pour qu'il n'y ait plus de dysfonctionnements.

