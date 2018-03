Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Bulgarie, Chypre, Espagne, Italie, Lituanie, Portugal, Serbie, Slovaquie, Suisse et Ukraine)

Les ministres gabonaises en charges des Transports et logistiques et celle Déléguée aux Affaires… Plus »

Deuxième titularisation et deuxième passe décisive consécutives pour Senna Miangué lors de la victoire de Cagliari sur le terrain de Benevento (2-1). Un succès acquis dans les arrêts de jeu avec des buts inscrits aux 91e et 96e minutes. Le jeune international belge d'origine congolaise prolonge un corner de la tête pour Pavoletti sur l'égalisation sarde.

Ermis remporte un succès important face à Doxa (2-1) et revient à 1 longueur de son adversaire (deuxième et premier avec 36 et 37 points). Juvhel Tsoumou a été remplacé à la 64e tandis que Rahavi Kifoueti est resté sur le banc.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.