Congo-Brazzaville: Coupe africaine de la Confédération - Cara et La Mancha disputeront le tour de cadrage

Après avoir passé l'étape des seizièmes de finale, les deux représentants congolais attendent avec impatience le tirage au sort pour connaître à la fois leurs futurs adversaires et leur prochaine destination au tour décisif.

Le Club athlétique renaissance aiglon (Cara) et La Mancha auront l'avantage de disputer, le 6 avril, leur match aller à l'extérieur comme le prévoit le règlement de la compétition, avant de recevoir, le 17 avril, lors de la manche retour. Le vainqueur de la double confrontation jouera la phase de poules de la 15e Coupe africaine de la Confédération dénommée Total.

Une bonne nouvelle pour le football national, d'autant plus que c'est pour la première fois depuis la nouvelle configuration de la compétition que le Congo réussisse à aligner deux de ses représentants à la porte de la phase de poules. En ballotage favorable après le 3-0 infligé à Union sportive Ben Guerdane, les Aiglons ont courbé l'échine, le 18 mars en terre tunisienne (1-3), mais se qualifient grâce au but inscrit sur le terrain adverse. Le bourreau de l'US Ben Guerdane s'appelle Racine Louamba. Auteur du troisième but de Cara à Brazzaville, alors qu'il venait de remplacer Rox Oyoh, ce joueur a réédité l'exploit sur le terrain de l'adversaire. A peine rentré, il a permis à son équipe de rester en vie dans cette compétition en réduisant le score à 2-1 à la 72e mn.

Le Cara a ainsi imité La Mancha. Après avoir mis toutes les chances de son côté à Pointe-Noire en gagnant à l'aller par 3-0, La Mancha a terminé le travail le 16 mars sur le terrain d'Al Ahly Shandy, en s'inclinant 1-2 au match retour. Duvald Ngoma avait mis le club ponténégrin à l'abri, en marquant le précieux but qui a compliqué l'équation du club soudanais. La Mancha doit aussi sa qualification grâce à un excellent Joe Ombandza, son jeune portier.

Cara et La Mancha vont croiser au tour de cadrage l'une des équipes éliminées en Ligue des champions, à savoir Aduana stars FC, Asec Mimosas de la Côte d'Ivoire, l'AS Vita club de Kinshasa, Bidvest Wits, CF Mounana du Gabon, El Hilal du Soudan, Genération foot, Gor Mahia du Kenya, MFM FC, Plateaux United FC, Rayons sport du Rwanda, Saint George d'Ethiopie, Uniao desportiva do Songo, Williamsville athlétic club, Young Africa et Zanaco FC.