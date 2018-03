Congo-Brazzaville: Lutte contre la lèpre et la tuberculose - La province de la Tshuapa dotée de son premier bâtiment public

Les ministres gabonaises en charges des Transports et logistiques et celle Déléguée aux Affaires… Plus »

En effet, après avoir visité le bâtiment et son annexe rénovés sous la conduite du chargé des infrastructures de Caritas Congo Asbl, la commission de réception ad hoc a jugé les travaux réalisés conformes aux spécifications techniques et recevables sans réserves. Une liste de suggestions a été dressée pour l'équipement moderne du bâtiment ainsi que pour la fourniture de l'énergie solaire, tel que convenu avec le PNLT.

De son côté, l'ingénieur Alidor Bangu, chargé des infrastructures de la Caritas Congo, remettant les clés du bâtiment au représentant du directeur du PLNT, a loué les bons rapports entre ce programme et Caritas.« Je suis dans la joie de vous remettre ces clés. Votre acceptation est le signe de la bonne collaboration qui a existé entre Caritas Congo Asssociation à but non lucratif (Abl) et le PNLT. Cette collaboration ne va pas s'arrêter là. Elle va continuer. », a-t-il promis.

Le nouveau bâtiment construit dans la concession de l'Hôpital général de référence de Boende est constitué d'un bureau avec sanitaires pour le médecin coordonnateur provincial, d'un secrétariat, d'un bureau du logisticien, de celui du superviseur de la lèpre et kinésithérapeute, d'un bureau du superviseur de tuberculose. Il comprend aussi un bureau du pharmacien, un dépôt pharmaceutique, un bureau pour la comptabilité, une caisse, une salle de réunion et des sanitaires. Le bâtiment annexe devra servir au contrôle microscopique. Il compte trois locaux, dont le CDCU, une salle pour l'appareil Gene-Expert.

