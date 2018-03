Congo-Brazzaville: Vie associative - Une organisation de promotion de l'égalité homme-femme voit le jour

Les ministres gabonaises en charges des Transports et logistiques et celle Déléguée aux Affaires… Plus »

Cette sortie publique a été suivie d'une conférence-débat portant sur « Le rôle et la place de la femme dans la société ». Deux sous-thèmes tirés de ce thème ont été développés à cet effet. Le premier, animé par la ministre du Tourisme et de l'environnement, Arlette Soudan Nonault, a porté sur "La femme congolaise face aux défis de développement et de la pauvreté". Le second, intitulé "La femme congolaise dans les sphères de décision : la parité en question", a été, quant à lui, développé par l'ambassadeur du Sénégal au Congo, Batoura Sané Diagne.

« Je dis avec certitude que le combat pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme congolaise n'est pas encore achevé. Nous devons continuer à nous mobiliser et à militer pour la représentativité de la femme dans les sphères de prise de décisions. », a souligné la présidente de cette association, Nancy Ossibi.

Dirigée par la conseillère municipale Nancy Sidoïne Ossibi, la PAD est une association à but non lucratif. Elle mène son combat pour la la défense de la lancinante question de la parité homme-femme au niveau des organes de prise de décisions.

