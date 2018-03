Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France

Les ministres gabonaises en charges des Transports et logistiques et celle Déléguée aux Affaires… Plus »

Angers se donne de l'air en portant son avance sur la zone rouge à six points à l'issue de son succès sur Caen (3-0). Sous l'œil de Sébastien Migné, présent au stade Jean-Bouin, Prince Oniangué a marqué le 3e but angevin. Sa première réalisation de la saison en reprenant, de près et du gauche, un centre venu de la droite. Dans les rangs normands, Brice Samba est resté sur le banc, tandis que Durel Avounou était laissé à disposition de la réserve (et buteur).

