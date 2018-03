Mali: 8ème revue du programme économique et financier du Mali - Conclusion d'un accord entre le FMI et le Mali

Et que les défis à moyen terme doivent être relevés. « Nous sommes parvenus à un accord avec le Mali sur la consultation de 2018 au titre de l'article IV et sur la huitième revue de l'accord FEC » a-t-elle dit. Avant de saluer les progrès réalisés au niveau macroéconomique.

D'entrée de jeu, le ministre de l'Economie et des Finances a précisé que cette 8ème revue a deux particularités. La première concerne la surveillance de politiques publiques sur plusieurs questions relatives au développement économique, aux finances publiques et au secteur financier.

Le vendredi 16 mars 2018, le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé et le chef de mission du Fond monétaire international (FMI), Boriana Yontcheva ont animé une conférence de presse au département de l'Economie et des Finances. Ils faisaient le bilan que la mission du FMI a effectué au Mali du 12 au 16 mars 2018.

