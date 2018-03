Congo-Brazzaville: Comptabilité publique - Nécessité de moderniser la production des comptes de l'Etat

La régie de la comptabilité de l'Etat souffre d'un manque de moyens matériel et humain. Une situation qui ne permet pas à celle-ci, par exemple, de mieux centraliser les écritures de ses comptables supérieurs ou d'effectuer ses contrôles.

La réforme du secteur de la comptabilité publique a été au cœur d'un échange, le 16 mars à Brazzaville, entre des cadres de la Direction générale de la comptabilité publique (DGCP) et la tutelle. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une série d'ateliers des régies financières, visant à élaborer le plan d'actions 2018 et le document de stratégies de la réforme des finances publiques pour la période 2018-2022.

Les administrateurs comptables participant à cette rencontre ont examiné les quatre documents de réformes, dont la stratégie 2018-2022 de la DGCP sur la modernisation de la production des comptes. Ensuite, le plan d'actions opérationnel 2018 qui nécessitera six cent quarante-deux millions de francs CFA. Ce budget permettra de mener des campagnes de vulgarisation des textes de transposition des directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ; le renforcement des capacités des ressources humaines et la création d'une cellule de communication.

Hormis ces points, les participants ont opté pour un nouvel organigramme de la DGCP, qui comprendra désormais quatre directions centrales au lieu de trois, à savoir une direction de la règlementation ; une direction de l'informatique ; une direction du contrôle et de l'audit interne. La direction des affaires financières deviendra la direction des moyens généraux, avec un service de magasinage et des ressources documentaires.

« D'autres points seront examinés au cours des ateliers croisés, qui seront organisés pour harmoniser les points de divergence entre les différents services sous tutelle, notamment le point sur l'harmonisation de nouveaux organigrammes proposés par la direction générale du Trésor et la DGCP . », a indiqué, le 16 mars, le directeur général de la comptabilité publique et président du comité des réformes, Henri Loundou.

Instituée sous la tutelle du ministère des Finances et du budget par le décret n° 99-201 du 31 octobre 1999, la DGCP est chargée, entre autres, de centraliser les écritures des comptables supérieurs de l'Etat ; d'élaborer la réglementation générale de la comptabilité des recettes et des dépenses de l'Etat et des collectivités locales ; d'assurer l'organisation financière et comptable des postes comptables du Trésor public, des collectivités locales et des établissements publics.

Elle a également la charge de mettre en œuvre les réformes budgétaires et comptables de l'Etat ; de procéder aux analyses financières des budgets des collectivités locales et des établissements publics ; d'exercer le contrôle de conformité sur l'application, par les ordonnateurs et les comptables, des procédures budgétaires et comptables.