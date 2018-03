Congo-Brazzaville: Commémoration - Marien Ngouabi, 41 ans déjà...

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Ngolo, accompagné des membres du secrétariat permanent, a déposé, le 18 mars à Brazzaville, une gerbe de fleurs sur la tombe du fondateur de leur parti et ancien chef de l'Etat, à l'occasion du 41e anniversaire de sa disparition.

Evoquant la mémoire de l'homme, Pierre Ngolo a rappelé « qu'il s'agit de faire que l'esprit de Marien Ngouabi reste toujours vivant, présent chez les membres et sympathisants du PCT. Marien Ngouabi est resté l'exemple, la source intarissable. Et sa mémoire doit être pérennisée. Aujourd'hui, on la pérennise à travers ce geste. Marien Ngouabi est immortel pour les membres du PCT. Ses enseignements restent. Il est pour nous une ressource inépuisable ».

Pour sa part, le membre du PCT, Guy Marius Okana, a souligné que« c'était un homme d'action, un chef d'Etat qui a marqué les Congolais. », avant d'ajouter: «Aujourd'hui, nous qui sommes membres du PCT, le parti qu'il a fondé, nous ne pouvons pas l'oublier. Le président Marien Ngouabi voulait que le socialisme scientifique soit la ligne idéologique des Congolais. Les intérêts égoïstes ne le caractérisaient pas et la rigueur faisait partie de sa marche. Il revenait souvent sur les questions d'unité nationale pour le développement du Congo et c'est cela l'empreinte de l'homme ».

Il faut noter que la veille de cette commémoration, le secrétariat permanent chargé de la promotion de la femme a organisé un colloque sur le thème « Enjeux et perspectives de la journée du 13 mars, journée de la femme militante du PCT », en souvenir du 13 mars 1977, jour où le président Marien Ngouabi s'adressait aux femmes. La causerie-débat a connu la participation de quelques intervenants parmi lesquels, Ida Victorine Ngampolo. Membres du PCT, elle a revisité l'histoire du Congo à travers la vie de Marien Ngouabi avec sa célèbre phrase : « Lorsque ton pays est sale, tu ne peux le laver qu'avec ton sang ». Elle a signifié aux militantes de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) que la journée du 13 mars 1977 est très importante, parce que c'était la dernière sortie du président Marien Ngouabi. « Il s'est adressé aux femmes et cette adresse a aujourd'hui valeur de testament. Le président Marien Ngouabi était beaucoup informé. Il croyait à ce qu'il faisait et pensait surtout à l'unité des Congolais. Marien Ngouabi a sacrifié sa vie pour ce pays. Il était un modèle pour ce pays et son exemple devait inspirer les femmes de l'OFC. », a-t-elle fait savoir en substance.