Angola: Un prêtre exhorte les parents à renforcer leur engagement dans l'éducation des enfants

La messe en présence de plus de deux cents fidèles a également été marquée par l'aspersion d'eau bénite aux parents qui ont participé à la célébration liturgique, comme geste d'engagement des mêmes en faveur du bien-être et du renforcement de la spiritualité chrétienne de leurs familles.

Le prélat a précisé que l'église catholique célèbre le 19 mars comme fête des pères en l'honneur de saint Joseph considéré comme le saint patron des parents et des conjoints, une date qui, selon lui, devrait être utilisée par les hommes pour renforcer la proximité et la réflexion profonde sur leur rôle dans la société.

Roberto Guilherme a plaidé pour le besoin des parents d'être plus engagés et patients avec la garantie du soutien familial, l'éducation des enfants, le suivi de la croissance des enfants, tout en privilégiant la confiance continue en Dieu, surtout dans le contexte actuel difficile de l'économie nationale.

Ndalatando — Le prêtre catholique Roberto Guilherme a défendu lundi, à Ndalatando le besoin d'un plus grand engagement des parents dans l'éducation de leurs enfants, à travers la préservation des valeurs familiales fondées sur l'harmonie, le respect et l'observance des bonnes coutumes.

