Congo-Kinshasa: C1 africaine - V.Club éliminé, Ibenge réagit

L'équipe ne disputera pas la phase des groupes de la Ligue des champions, mais dispose des chances de jouer la phase des poules de la Coupe de la Confédération, un scénario qui avait réussi à Mazembe en 2017. Son entraîneur l'a évoqué lors d'une conférence de presse, le 18 mars à Kinshasa, après la rencontre face à Difaa El Jadida du Maroc.

La déception a été grande chez les Dauphins Noirs de Kinshasa. Il y a encore des réactions sur l'élimination de l'AS V.Club en seizièmes de finale de la Ligue des champions d'Afrique par le club marocain. À la conférence de presse au stade des Martyrs de Kinshasa, l'entraîneur principal, Florent Ibenge, a donné sa version des faits, analysant cette rencontre dominée par V.Club dans l'entrejeu, alors qu'au coup de sifflet final de l'arbitre sud-africain, Gomez, les deux équipes ont été à égalité de deux buts partout. Au match aller en terre chérifienne, V.Club avait perdu par un but à zéro. « On a eu une emprise terrible sur ce match avec énormément d'occasions, mais quand vous ne concrétisez pas, vous n'êtes pas à l'abri d'une défaite. C'est ce qu'on a subi dans ce match. », a noté amèrement Florent Ibenge.

Il a expliqué que son équipe a tactiquement bien démarré la partie. « On a su déjouer l'adversaire. Malheureusement, la concrétisation n'est pas arrivée du coup. Et sur un contre en seconde période, on a encaissé ce premier but qui nous a rendu la tâche plus difficile. On a essayé de jouer notre va-tout en changeant de système. On l'a partiellement réussi, mais comme on jouait le va-tout, on a laissé un peu plus d'espace derrière, ce qui fait que cette équipe marocaine a eu une réussite insolente alors que nous avons péché par manque de finition .», a-t-il commenté.

Florent Ibenge a ajouté : « Chaque fois qu'on joue un match, on a envie de gagner. On s'est fixé un objectif qu'on n'a pas atteint. On ne va pas se mettre une balle dans la tête, on va continuer à travailler et rester positif ». Le technicien congolais pense déjà au tour de cadrage de la C2 africaine. « On est sorti à la porte de phase de groupes de la Ligue des champions. Maintenant, on va jouer un match de cadrage avec cette volonté de pouvoir rentrer dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. », a promis l'entraîneur.

Restant confiant, Florent Ibenge a établi un parallélisme avec ce qui était arrivé à Mazembe la saison écoulée. « L'an dernier, Mazembe était sorti aussi à la porte de cette phase de groupes de la Ligue de champions, mais finalement, le club a remporté la Coupe de la Confédération. Rien n'est fini, il faut qu'on reste battant et qu'on y mette encore un peu plus d'intelligence. », a-t-il assuré.

L'on rappelle que le tirage au sort pour la suite des compétitions est prévu pour le 21 mars. Et selon le calendrier, les matchs aller sont prévus pour la semaine du 6, 7, 8 avril avant les matchs retour la semaine du16, 17 et 18 avril.