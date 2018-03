Congo-Brazzaville: Gastronomie - Lancement à Brazzaville de Goût de France 2018

Prélude à l'événement, Michel Pré et Aurélie Godet, respectivement conseiller de coopération et attachée de presse de l'ambassade de France, ont animé le 19 mars une conférence de presse-dégustation, en compagnie des représentants de trois hôtels de la place.

Au cours de leurs interventions, Michel Pré et Aurélie Godet ont tour à tour expliqué au public l'importance de l'opération Goût de France, sa philosophie et son impact à travers le monde. « Ainsi, sous la forme d'un dîner, les chefs du monde entier rendront hommage à l'excellence de la cuisine française, à sa capacité d'innovation et de fédération autour de valeurs communes : le partage et le plaisir dans le respect de la planète et de la santé. », ont-ils dit.

Cet évènement, unique en son genre, met à l'honneur la gastronomie française en proposant le même jour, le 21 mars, des menus à la française dans plus de cent cinquante pays répartis sur cinq continents et parfois même dans des lieux inattendus.

L'objectif est de valoriser l'art de vivre à la française, les produits du terroir et plus largement, promouvoir la destination France à l'international. En effet, un tiers des touristes déclare aller en France pour sa gastronomie, dont le « repas gastronomique des français » est classé au patrimoine mondial immatériel de l'Unesco en 2010.

Pour cette quatrième édition, les ambassades de France à l'étranger et plus de trois mille restaurants participeront à l'évènement, dont mille trois cents en France. Et pour la première fois cette année, une région sera mise à l'honneur : la nouvelle Aquitaine.

Alain Ducasse, l'une des personnalités les plus influentes de la gastronomie mondiale, a souhaité que cette édition Goût de France soit également l'occasion de rendre hommage au « pape » de la gastronomie française, Paul Bocuse. Ainsi, les chefs participants auront la possibilité d'intégrer, dans leur menu, un plat du répertoire ou inspiré de l'ADN de la cuisine du grand cuisinier récemment disparu.

Selon l'ambassade de France, le menu goût de France se compose d'un apéritif « enrichi » d'une entrée, d'un ou plusieurs plats, de fromage et d'un dessert, accompagnés de vins et de champagnes français.

À Brazzaville, trois hôtels (Africa, Pefaco Maya Maya et Radisson Blu) ont été sélectionnés pour participer à l'événement. Le menu proposé doit respecter la structure suivante : apéritif, entrée, plat, fromages, dessert, vins et champagnes français.