Erythrée: Les arrestations et détentions arbitraires sont toujours la norme

Depuis la dernière mise à jour à la session du Conseil de juin 2016, le Haut-Commissariat a continué le dialogue avec les autorités érythréennes. En octobre dernier, le HCDH a effectué sa quatrième mission de terrain dans le pays depuis 2014 et a pu rencontrer de hauts responsables avec lesquels un dialogue franc et direct a eu lieu.

« L'année dernière, il y a eu des allégations d'arrestations de plus de 100 personnes pratiquant des religions non officiellement reconnues par l'État, ainsi que des allégations de répression d'une manifestation devant une école islamique », a déclaré Mme Gilmore, tout en soulignant les difficultés à vérifier ces allégations étant donné l'accès restreint à l'Erythrée et l'absence d'acteurs indépendants, qu'il s'agisse des médias ou des organisations non gouvernementales.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a appelé mercredi Asmara à libérer immédiatement toutes les personnes détenues illégalement et arbitrairement et à respecter pleinement leur droit à un procès équitable.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.