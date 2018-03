Guinée: L'opposition enterre les 4 dernières victimes de violences

Les quatre personnes tuées par balles, la semaine dernière lors d'une manifestation organisée par l'opposition républicaine pour réclamer la publication des vrais résultats issus du scrutin des communales du 4 févier dernier, ont regagné leurs dernières demeures lundi 19 mars 2018 au cimetière de Bambeto

Leurs corps étaient accompagnées d'une foule immense pour compatir à leur doleur, la triste et les pleures se faisaient sentir au visage de plusieurs familles victimes de ces actes crapuleux.

Suite à cette situation, le conseiller politique de l'Union des Forces Démocratique de Guinée (UFDG), Ousmane Gaoual Diallo, dans le cortège funèbre à lancé un message fort au peuple de Guinée, « je rappel à tous les citoyens guinéens que, le combat qui est engagé, ce n'est pas un combat des peulhs contre des malinkés, les soussous et les forestiers. C'est un combat entre la vérité et le mensonge parmi ce qui organise la fraude, il y a des soussous, des malinkés, des peulhs et des forestiers. Et parmi les victimes il y a des malinkés des peulhs des soussous des forestiers. IL faut que des guinéens regardent la vérité en face. Qu'on revient à terre et que le combat reste dans le domaine politique. Il faut sortir de tous les clivages communautaire ethnique parce que le terrain sur lequel cela nous envoie dénature notre combat et nuire et enlève à nous tout les éléments nobles du combat politique », a-t-il déclaré.

Dans cette même lancée, il a fait savoir que la guinée ne mérite pas de continuer dans cet état ou, elle se trouve aujourd'hui. Car, les valeurs de la société sont entrains de se coucher à terre. « IL faut que le chef de l'État prenne la mesure de cette situation " prévient-il.

Ces quatre victimes viennent s'ajouter aux 90 autres morts, tous enterrés au cimetière de Bambeto dans la commune de Ratoma.